Düzcespor-Bayburt Özel İdare Spor maç sonucu: 3-0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Düzcespor, evinde Bayburt Özel İdare Spor’u 3-0 mağlup etti.
Stat: Düzce 18 Temmuz Şehit
Hakemler: Ahmet Ecevit xx, Hüseyin Can xx, Harun Terin xx
Düzcespor: Ersin Aydın xxx, Doğan Can Otman xx, Emre Keleşoğlu xx, M. Rıdvan Özdemir xx (Çınar Tarhan dk. 62 x) Yasin Ozan xxx (Emre Gündoğdu dk. 77 x), Mehmet Özdıraz xxx, Kerem Kaya xx, Eren Karadağ xx (Timur Kosavalı dk. 62 xxx), Savaş Polat xx, M. Talip Pazarlı xx (Hasan Küççük dk. 83 ?), Altarhan Hidayetoğlu xx (Samet Eker dk. 77 x)
Bayburt Özel İdare Spor: Yunus Emre Kırdal x, Burak Bozbey x, Hüseyin Cihan Avcu x (Selim Asal dk. 70 ?), Ramazan Övüç xx (Efe Lorenzo Deniz dk. 90 ?), Ali Ateş x (Talha Erdoğan dk. 57 x), Emin Kaan Arslan x, Ramazan Efecan Gülerce x, Pekin Köşnek x (Tuncay Kılıç dk. 46 x), Kubilay Eren Şahin x, Cumhur Yılmaztürk x (Yüksel Şişman dk. 70 ?), Cevat Kuy x
Goller: Yasin Ozan (dk. 27), Mehmet Özdıraz (dk. 41) Timur Kosavalı (dk. 85) (Düzcespor)
Sarı Kartlar: Eren Karadağ, Kerem Kaya, Savaş Polat (Düzcespor), Ramazan Övüç, Burak Bozbey (Bayburt Özel İdare Spor)