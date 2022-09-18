Düzcespor-24Erzincanspor maç sonucu: 0-2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Düzcespor, evinde 24Erzincanspor’a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Düzce 18 Temmuz Şehit
Hakemler: Yakup Özhan xx, Sefa Özcan xx, Çağrı Yıldırım xx
Düzcespor: Ersin Aydın x, Doğan Can Otman xx, Emre Keleşoğlu x (Samet Eker dk. 85 ?), M. Rıdvan Özdemir xx, Yasin Ozan x (Timur Kosavalı dk. 70 ?), Mehmet Özdıraz x (Çınar Tarhan dk. 85 ?), Kerem Kaya xx, Eren Karadağ xx (Emre Gündoğdu dk. 60 x), Savaş Polat xx, M. Talip Pazarlı x, Altarhan Hidayetoğlu xx
24Erzincanspor: Umut Kaya xx, Yunus Emre Çakır xx (Ömer Esenkaya dk. 51 ?, Birhan Vatansever dk. 72 ?), Ali Yavuz Kol xxx, Samed Karakoç xxx, Mete Sevinç xx, Maksut Taşkıran xx, Sefa Narin xx, Canberk Dilaver xx, Yasin Dülger xxx (Yücel Candemir dk. 85 ?), Enes Yılmaz xx (İbrahim Köse dk. 85 ?), Mustafa Batuhan Altıntaş xx
Goller: Samet Karakoç (dk. 51), Yasin Dülger (dk. 80) (24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: Savaş Polat, Yasin Ozan (Düzcespor), Sefa Narin (24Erzincanspor)