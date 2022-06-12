Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen Off-Road yarışları zorlu parkurlar arasında kıyasıya mücadeleyle geçti.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) ile Akçakoca Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen 25'inci Off-Road yarışlarına 30 araç ve 60 sporcu katıldı. Çamurlu su kaplı zorlu parkurlarda araçları kullanan ekipler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar su birikintilerinde ilerleyemezken bazı araçlarda arıza yapması nedeniyle çamura saplandı. Parkura çağrılan başka araçlarla halat bağlanarak çamur içerisinden çekildi. Ayrıca yarışları yakından takip eden Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da bir Off-Road aracına binerek parkurda gezinti yaptı.

Yarışlar sonunda dereceye giren off-road yarışçılarına ödül verildi.

DHA



