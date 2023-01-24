Geçmiş dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde de bulunan ve 4 yıldır Düzce Belediye Başkanı olan Dr. Faruk Özlü, D-Smart'ta yayınlanan Gündem Özel programında Demirören Haber Ajansı'ndan Serhan Türk'ün sorularını yanıtladı.

"DÜZCE'NİN 50 YILINI KAPSAYACAK PROJELER YAPIYORUZ"

Faruk Özlü, "Başkanlık sürecinde yaptıklarımı bir kitapta topluyorum. Yaptığımız projeleri anlatmak ve Düzcelilerin bu projelere sahip çıkmasını hedefliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız işlerin arkasında bir mühendislik ve finansal analiz var. Bütün projelerimiz Düzce'nin 50 yılını kapsayacak şekilde yapılıyor" dedi.

"KONUT STOĞUMUZUN YÜZDE 75'İ YENİLENDİ"

Faruk Özlü, deprem hazırlıklarına değinerek, "Düzce'nin deprem ile anılmasını istemiyoruz. Biz daha kültürel, turistik yönlerimiz ile anılmak istiyoruz. Geçenlerde bir deprem daha yaşadık. Deprem sonrasında alınan önlemler devletin ne kadar iyi süreci yönettiğini görüyoruz. Devlet afetler konusunda hızlı ve çevik. AFAD'ın etkin kullanıldığını görüyoruz. 23 kasım Düzce depremi çok başarılı bir operasyondur. 1999 depreminden sonra konut stoğu yenilendiği için bu depremde can kaybı yaşamadık. Yüzde 20-25'lik bir konut kaldı yenilenmeyen, bunlar için de projelerimizi hazırladık. Önümüzdeki depremlere karşı Düzce'yi hazır hale getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Düzce'nin turistik yönünü ön plana çıkarmak istediklerini söyleyen Özlü, "Düzce'nin güneyi yayla ve şelale, kuzeyi tarih ve deniz. İnsanlar niye Düzce'ye gelmeli? Doğal güzelliklerimizi görmek için, deniz için, at çiftlikleri için gelmeliler. Ulaşımı çok kolay bir şehir" şeklinde konuştu

"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'I DA BURADA TESİS YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

D-Smart'ta yayınlanan Gündem Özel programında Fenerbahçe Kulubü Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne değinen Faruk Özlü, önemli bir çağrıda bulunarak, "Bu yayla bin 300 metrede. Sporcuların antrenman yapması için çok ideal. Yurt içinden ve yurt dışından bir çok kulüp geliyor. Kulüplerin burada kamp yapması çok kolay ve rahat çünkü ulaşımı çok kolay. Başka yaylalarımız da var. Beşiktaş , Galatasaray kulüplerini de davet ediyoruz. Buraya gelip kamp yapabilirler. Tesis kurmaları için bu kulüplerin yöneticilerini de davet ediyoruz. Yurt dışında dövizle kamp yapmasınlar. Burada tesis için bir çok yer var. Biz kulüplerin taleplerini karşılamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"DÜZCE'NİN KUZEY VE GÜNEYİNE İKİ AYRI SPOR KAMPÜSÜ İNŞAA EDİYORUZ"

Faruk Özlü, Düzce'nin nasıl spor şehri olacağını ise şöyle anlattı: "Her mahallemizde amatör spor kulüpleri var. Biz bu kulüplere de destek verip, oralardan futbolcu yetiştirmek istiyoruz. Bu kulüplere malzeme ve maddi destek yapıyoruz. Spor Akademisi kurduk. Düzce Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında protokol imzaladık. Buradaki amacımız, altyapılarımızı birleştirmeyi amaçlıyoruz. Belediyemizin bir çok spor tesisleri var. Okulların da tesisleri var. Hepsini birleştirip bir sinerji yaratmayı planlıyoruz. Bu akademi bünyesinde muhtelif branşlarda çok sayıda gence sportif eğitim veriyoruz. 13 farklı branşta, öğretmenlerimiz var. Düzce stadını taşıdık ve yeniliyoruz. Yedek stat da olacak. Şehirin tam göbeğindeki stat maç günü kargaşa oluşturuyordu, trafik akışını olumsuz etkiliyordu . Orayı park yapacağız. Düzcespor'u ve alt yapısını destekliyoruz. Düzce'nin güneyine 1 kampüs, kuzeyine bir kampüs, biri 180 dönüm biri 140 dönüm arazi içinde spor tesisi kuruyoruz. Yüzme, basketbol , kütüphane, bir çok etkinlik yapılabilecek, maraton parkuru da oluşturuyoruz. O tesislerde tüm amatör kulüpler bir araya toplanacak. 76 amatör - mahalli takım , modern tesiste idmanlar , 4 ayrı sahada çalışmalar yapabilecek."

"DÜZCESPOR ŞAMPİYON OLABİLECEK ADIMLAR ATIYOR"

Düzcespor'a değinen Faruk Özlü, "Yönetim çok başarılı işler yapıyor. Geçen sene 2'nci Lig'e çıktık ve başarılı bir sezon geçiriyorlar. Bu sene şampiyon olma yolunda doğru adımlar atıyorlar. Onlara bir stat sözüm var. Bir büyük bir küçük iki stat projemiz var. İlki 15-20 bin kişilik bir stat projesi. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle, güneş enerjisi yerleştirme kararı aldık ve projeyi revize ettik. Kendi enerjisini üreten bir stat olacak. Ancak bu proje uzun süreceği için merkezdeki stadı taşıyoruz. 6 bin 750 kişilik bir yedek stat inşa ediyoruz. Büyük stat yapılana kadar burayı kullanmak istiyoruz. Önümüzdeki iki ay içerisinde bu yedek stadı kullanmaya başlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Düzce'nin güneyine ve kuzeyine iki adet spor kampüsü kuruyoruz" diye konuştu.

Düzce'yi spor şehri yapmaya kararlı olduklarını söyleyen Faruk Özlü, "Düzce halkının vücut yapısına uygun şekilde yönlendirmek istiyoruz. Güreş, basketbol gibi dallara gençlerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve spora yönlendirmek istiyoruz" dedi.

"DÜZCE İÇİN 3 BÜYÜK MEGA PROJEMİZ VAR"

3 büyük mega projeleri olduklarını vurgulayan Özlü: "Su arıtma tesisleri ve altyapımızı geliştirerek vatandaşlara ulaşan su da kayıp ve kaçağı bitirmek istiyoruz. 2'ncisi eski sanayi sitesini taşıyoruz. Yeni modern bir sanayi sitesi inşa ediyoruz. Merkezdeki bu alanı modern bir konut projesine dönüştüreceğiz. Buranın yanındaki stadı taşıyoruz burayı da park yapacağız. Üçüncü olarak Düzce ağaç endüstrisi gelişmiş bir bölge. Çok geniş orman alanlarımız var. Ahşabın serüvenini Düzce'de göstererek burayı mobilya merkezine dönüştürmek istiyoruz."

Faruk Özlü son olarak şunları söyledi: "Belediye olarak spor kulüplerine doğrudan destek yapamıyoruz. Ancak spor okulları ile bunu sağlayabiliyoruz. Fenerbahçe'nin Düzce'de aldığı bir arsa var. Fenerbahçe'nin burada bir altyapı spor okulu açmasını bekliyorum." İSTANBUL, (DHA) -