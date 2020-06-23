Duygusal gece

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği 'İstanbul Yeditepe Konserleri' geçtiğimiz akşam Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş konserleri ile devam etti. Yaşar ve Serttaş sevilen şarkılarıyla izleyenlere hem eğlenceli hem de duygusal bir gece yaşattı. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan 'İstanbul Yeditepe Konserleri' bugün Sami Özer ve Melihat Gülses konserleri ile devam edecek.