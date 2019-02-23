Galatasaray'ı Benfica rövanşında Portekiz'de tribünde destekleyenler arasında eski başkan Duygun Yarsuvat da vardı. Yarsuvat, İstanbul - Lizbon yolculuğu öncesinde havalimanında konuştu.

10 milyon euro bonservis ödenen ancak hayal kırıklığı yaratan Diagne hakkında eski başkan "Gomis'i 6 milyon euro gibi bir paraya yollarsan bütün bunlar başına gelir! Para harcama değil akıllı olmak çözüm" tespitinde bulundu.

Mustafa Cengiz ve yönetimini eleştiren Duygun Yarsuvat, "Acemi bir yönetim var. Yaptıkları işlerin büyük kısmı hatalı. Bu hataları düzelteceklerine inanmıyorum. Ne yazık ki karamsar bir tablo çiziyorum" dedi ve ekledi:

Divan'da bana 'Ordinaryüs profesörümüz bunları bunları yapmıştı zamanında' diye sataştılar. Ama ordinaryüs profesör benzetmesine kızmadım.

TERİM DEVAM ETMELİ

Fatih Terim'e destek veren Yarsuvat, "Fatih Terim Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. Kesinlikle devam etmeli" görüşünü paylaştı. 4. yıldızın takıldığı 2014-15 sezonunda başkanlık yapan Yarsuvat, "O dönem ara transferde kimseyi almadık ama yine de çok başarılı olmuştuk" hatırlatması yaptı.

Kaynak: Sabah / Mehmet Özcan



