Duygulandıran mektup

Fener Ol’ kampanyası 4 Nisan’da başlayacak. Ancak şimdiden taraftarlar, Ali Koç’un kulübün geleceğini kurtarma projesi olarak gördüğü bu kampanyaya büyük destek veriyor. Başkan Koç, önceki gün yaptığı açıklamada birçok mektup aldıklarını söylemişti.

Bunlardan biri, Adana Çukurova’da yaşayan bir lise öğrencisinden geldi. Mektubunda Ali Koç kadar fanatik Fenerbahçeli olduğunu belirten öğrencinin kelimeleri, Ali Koç’u fazlasıyla duygulandırdı:

“Maçlarına bir kez bile gitmeden özetlerle, teletextle sevdim seni Fenerbahçe. Kazandığında çılgınlar gibi sevinip, kaybettiğin günlerde formaya sarılarak uyudum. Kulübümüzün başlatacağı yardım kampanyasına ben de Adana liseler arası masa tenisi müsabakalarında takımımı şampiyon yaptığımdan dolayı okulumun bana verdiği para ödülünü hiçbir baskı altında kalmadan ve karşılık beklemeden sana bağışlıyorum. Biliyorum, belki bu para küçük gibi görünebilir lakin benim için çok yüksek bir meblağ. İnşallah ayağa kalkacaksın ve ‘Yeniden Fenerbahçe’ başlığı altında nice başarılara imza atacaksın.”

Taraftarın gözü 4 Nisan'da

Başkan Ali Koç, 4 Nisan saat 19.07’de ‘Fener Ol’ kampanyasının başlayacağını açıkladı. Kampanyaya katılacak olan taraftarların isimleri bir kitapta ya da stadın bir bölümünde yaşatılacak. Fenerbahçe’nin ‘kurtuluş savaşı’ olarak görülen ‘Fener Ol’ için 12. adam desteğe hazır. Sarı- Lacivertliler, sabırsızlıkla 4 Nisan’da başkanın kampanyayla ilgili yapacağı açıklamaları bekliyor. Yönetimin beklentisi, kısa sürede yüksek bir katılımla büyük miktarda bağış toplanması.