Duygu Çakıroğlu: Madalyanın rengi bizim için çok önemli değil

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, 51 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu; Türk spor tarihinde kadın boksunda, olimpiyat madalyası kazanan ilk sporcu oldu. Olimpiyatlarda ilk kez boy gösteren Fenerbahçeli milli boksörün annesi Duygu Çakıroğlu, kızının yaşattığı gurur ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Bir anne için çok gurur duyulacak bir durum olduğunu dile getiren Duygu Çakıroğlu, "Bugün belediyemizin katkılarıyla bir izleme etkinliği düzenlendi, çok onore edici bir durumdu. Bütün annelere bu şekilde olmasını dilerim. Çocukları hangi alanda ilgi duyuyorlarsa o alanda çok güzel ilerlesinler" diye konuştu.

"SON 5 YILDAKİ ÇALIŞMALARI TAMAMIYLA OLİMPİYATA AİTTİ"

Buse Naz'ın boks sporuna başlama hikayesini anlatan Duygu Çakıroğlu, "Kardeşinin kolunun kırılmasından dolayı güçlendirmek adına birlikte başlamışlardı. Oğuzhan çok fazla sevmedi boksu. O devam etmek istemedi ve tam bırakacakları dönemde Buse Naz'ın şimdiki antrenörü Nazım Yiğit, kendisindeki yeteneği görerek, isterse daha ileriye taşıyabileceğini, devam etmesini söyledi. Biz de öyle bir karar verdik. Çok da bilinmez bir yoldu açıkçası. Nazım hoca sporun içerisinde olduğu için daha fazla biliyor bunları. Bir şekilde başladık ama daha 12-13 sene öncesinden itibaren onlar hep çalışırken, hep olimpik sporcu olacak şekilde hazırlanıyorlardı. Son 5 yıldaki çalışmaları tamamıyla olimpiyata aitti" şeklinde konuştu.

"MADALYASININ RENGİNİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK"

Duygu Çakıroğlu, kızı Buse Naz ile gümüş madalya kazanmasının ardından konuştuklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Konuştuk ve biz çok mutluyuz. Madalyanın rengi bizim için çok önemli değil açıkçası. Onun disiplini, gayreti, çalışması, özverisi, sporcu kimliği, rakibe saygısı, hepsi bizim için altın değerinde. Kendi karakteriyle özdeşleşmiş artık bu durum. Tabii sporcular biliyorsunuz emeklerinin taçlandığı yeri altın madalya olarak düşünüyorlar. O yüzden şu an için buruk bir sevinci var ama 'biz sadece üzüntüsü olimpiyat ikinciliğine olsun' diyoruz. Bu tabii ki daha da yapabileceği şeyleri gösteriyor. Ona göre hazırlanarak daha da ileriye taşıyacaktır bu durumu. O'nun biraz buruk sevinci haliyle var. Görmüşsünüzdür siz de kürsüde. Bunu aşacaktır diye düşünüyorum çünkü hedefi o şekildeydi ama gayet de güzel bir başarı diye düşünüyorum. Dediğim gibi bizim için madalyasının renginin hiçbir önemi yok. Onun ve arkadaşlarının bu ülkeyi çok güzel bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum."

"GÜNDE 6 SAAT ANTRENMAN YAPTI"

Buse Naz'ın 12-13 yıldır boksun içinde olduğunu ve çalışmalarını hiçbir zaman aksatmadığını kaydeden anne Duygu Çakıroğlu, "Çok fazla özveri ve fedakarlık gösterdi. Özellikle son 5 yılını günde 6 saat antrenman yaparak geçirdi. Sabah 3, akşam 3 olmak üzere çift antrenman ve son dönemlerde 3 antrenmana çıkardılar. Sadece pazar günleri izin yaparak bayağı bir gayret gösterdiler" dedi.

"BUSENAZ SÜRMENELİ'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli hakkında da konuşan Duygu Çakıroğlu, "Çok güzel taşıdılar bayraklarını, çok güzel ilerlettiler. Busenaz Sürmeneli'yi de annesi Songül Hanımı da tebrik ediyorum. Çok değerli başarıları" ifadelerini kullandı.

KIZINI DEV EKRANDAN İZLEDİ

Buse Naz Çakıroğlu'nun olimpiyat ikinciliği elde ettiği mücadeleyi Çakıroğlu ailesi ve mahalle sakinleri sokağa kurulan dev ekrandan izledi. Buse Naz'ın gümüş madalya kazanmasıyla hem üzüntü hem de sevinç bir arada yaşandı.

Öte yandan mahallenin esnafı da desteklerini dile getirmek adına bir pankart hazırlatarak Çakıroğlu'nun evinin bulunduğu sokağa astılar. (DHA)