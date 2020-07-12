Tansiyon Kan basıncının farklı şekilde pompalanması ile bazen az bazen ise fazla pompalanması da farklı türlerde kendinden bahsettirmektedir. Düşük tansiyona hipotansiyon adı verilirken yüksek tansiyona hipertansiyon adı verilir. İkisinin belirtileri birbirinden çok farklıdır. Bu yüzden tansiyon hastalıkları ile ilgili yapılması gerekenlerin bilinmesinde fayda vardır.

Düşük tansiyon nedir?

Düşük tansiyon yani tıbbi adı ile hipotansiyon kan basıncı değerlerinin yüksek olanın 90 mmhg alt sayı 60 mmhg olduğunda ortaya çıkar. Hipotansiyon sürekli sorun teşkil eden bir durum değildir. Ancak uzun vadede düşük tansiyon kişiler de baş dönmesine ve hatta bayılmaya neden olabilmektedir. Daha ağır vakalarda ise bu durum hayati tehlike arz eder. Bu sebeple normal tansiyon 120'ye 80 mghz olarak belirlendiğinde bunun altında bulunan 60 mg düşük tansiyon olarak kabul edilmektedir. Uzun vadede tedavi edilmesi gereken düşük tansiyon tedavi edilmediğinde bayılmalara sebep olabilir.

Düşük tansiyon belirtileri nelerdir?

Düşük tansiyon hastalıkları genelde hayati tehlike arz eden bir durum değildir. Ancak aşırı düşük tansiyon durumu hayati tehlike arz edebilir. Bu durumda görülen belirtiler ise;

Nemli soğuk ve soluk görünen bir cilt

Zayıf ve hızlı nabız

Hızlı ve kısa nefes alma sıklığı

Özellikle yaşlı kişilerde akıl karışıklığı

Gibi belirtiler istersen sebebiyle şok belirtileri olarak görmektedir. Düşük tansiyonda beyne kan pompalanması yapılmadığı için beynin yeterli miktarda kan almaması durumundan dolayı baş dönmesine ve daha sonra bayılmaya neden olabilir. Düşük tansiyon genelde kişiler için çok önemsenen bir durum değildir. Ancak sürekli yapılan ölçümlerde düşük tansiyon görülme olasılığı çok fazla ise bu durum kişilerin gözlem altında tutulması gereken bir durumdur düşük tansiyon belirtileri ve semptomları uzun süredir görülüyor ise doktora başvurmak önemlidir. Aksi takdirde daha ciddi sorunlara bayılmalara hatta ölümlere bile neden olabilir.

Düşük tansiyon tedavisi nasıl yapılır?

Düşük tansiyon kişilerde sık sık rastlanan durumlardan biri olmaktadır. Hatta banyoda uzun süre sıcak kalındığında bile nem ve sıcaklık sebebiyle tansiyon düşüklüğü ortaya çıkabilir. Bu da kişilerde baş dönmesi halsizlik gibi şikayetlere sebep olur. Düşük tansiyon tedavisi düşük tansiyon tipinin semptomlarına göre tedavi edilmektedir. Tedavinin amacı kan basıncını normale döndürmektir. Sağlıklı bir insanda ortaya çıkan düşük tansiyon genelde bir sorun teşkil etmezken ani gelişen düşük tansiyon durumlarında oturmak veya hemen uzanmak gerekmektedir. Ayrıca düşük tansiyon uzun vadede kontrol etmek için bol miktarda su ve potasyum sodyum potasyum içerikli sıvı tüketilmesi gerekir. Alkol kullanımı sonlandırılmalıdır. Ani ayağa kalkma ardan kaçınılmalıdır. Doğum sonrası düşük tansiyon görülüyorsa karbonhidrat içerikli yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Uzun süre ayakta durmak durmayı gerektiren durumlardan kaçınılmalıdır. Tuz tüketimi azaltılmalıdır.

Tansiyon düşüklüğü neye sebep olur?

Tansiyon düşüklüğü durumunda

Baş dönmesi

Geçici hafıza kaybı

Zayıflık

Mide bulantısı

Kalp çarpıntısı

Yorgunluk bulanık görmeGöz kararması gibi belirtiler görülmektedir. Uzun vadede tansiyon düşüklüğü kişilerin kendini tanıyarak bir hekime başvurması sonucu kontrol altına alınabilir. Hipotansiyon için kesin bir tanım yapılanması bilim 90 60 mghz düşük tansiyon kabul edilmektedir. Düşük tansiyonun sebebini belirlemek için doktor tarafından diyabet, anemi için kan testleri istenebilir, kalp atışı düzensizliklerinin tespit etmek için de EKG başvurulabilir. Aynı şekilde koşu bandı veya yürüyüş bisikleti üzerine yapılan stres testi sonucu da doktorlara hasta hakkında bilgi vermektedir. Böylece belirtiler sonucu hipotansiyon teşhisi konulmaktadır.

Tansiyonu yükseltmek için yapılması gerekenler nelerdir?

Hipotansiyon yani Düşük tansiyonu birkaç farklı türde kendini göstermektedir. Bunlardan ortostatik hipotansiyon bu hipotansiyon çeşidi oturma veya uzanma pozisyonunda ortaya çıkmaktadır. Baş dönmesi ve nefes alışverişlerinde kesilmeler meydana gelir.

Aracılı hipotansiyon; bu tür hipotansiyon uzun süre ayakta durduktan sonra ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, bayılma mide bulantısı, baş dönmesi, rahatsızlık hissi ve baş dönmesi gibi semptomlar görülür. Şoka bağlı hipotansiyon şok kan basıncının düşük olduğu özellikle hayatı organlara sağlıklı çalışılacak kadar kan basıncı ulaşamadığı dönemlerde tehlikeli bir sorundur.

Tansiyon düşürmek için yapılması gerekenler nelerdir?

Genelde hipotansiyonun şekline göre çeşidine göre değişmektedir. Düşük tansiyon tedavisi belirli belirti ve semptomları tansiyon düşük tansiyon şekline göre değişmektedir Bu yüzden özellikle şoka bağlı olmayan hipotansiyon tiplerinde bol miktarda sıvı ve sodyum potasyum içeriği tüketilmesi yavaş ayağa kalkılması düşük Karbonhidratlı Yiyecekler yenmesi Uzun süre ayakta durmaktan kaçınılması tuz kullanımının azaltılması, gibi durumlara dikkat etmek gerekir.

Havuç ,tuz ıspanak tüketimi badem sütü, zencefil, balık, zeytin tüketimi düşük tansiyona iyi gelen yiyeceklerdir. Şoka bağlı düşük tansiyon tedavisinde ise organ hasarını önlemek için kan takviyesi yapılması gerekmektedir. Yine şoka neden olan durumu bulmak ve bu durumun ortadan kaldırmak gerekir düşük tansiyon şoka bağlı düşüjk tansiyonda doktor tarafından kullanılacak ilaçlar kullanılmalıdır. Bunun nedenine bağlı antibiyotik ve cerrahi müdahalede bulunmak gerekebilir. Böylece düşük hipotansiyon belirtileri ortadan kaldırılabilir.