Düsseldorf - Augsburg maç sonucu: 1 - 1

Milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan’ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf sahasında Augsburg’u konuk etti. Esprit Arena’da oynanan karşılaşmada konuk ekip 10’uncu dakikada Niederlechner’in golüyle 1-0 öne geçti. 25’inci dakikada Hennings skora dengeyi getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Fortuna Düsseldorf’ta mücadeleye ilk 11’de başlayan Kaan Ayhan ve Kenan Karaman 90 dakikada sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 30 yapan Düsseldorf 16.sırada kaldı ve 15.sırada yer alan bu haftaki rakibi Augsburg'u yakalama şansı kalmadı. Augsburg bu hafta aldığı beraberlikle puanını 36 yaptı ve ligde kalmayı garantiledi. Fortuna Düsseldorf gelecek hafta Union Berlin deplasmanında alacağı sonuca göre ya 16.sırada kalıp play-out oynayacak ya da son hafta maçı sonucu 17.sıraya inip küme düşecek.

Hali hazırda 17.sırada bulunan Werder Bremen ise son hafta sahasında Köln ile karşı karşıya gelecek



