Düşmekten beter oldu!

Galatasaray Basketbol Takımı, forma skandalı nedeniyle çok ağır bir bedel ödeyecek. Sezon öncesi Almanya'daki hazırlık kampında 5 maçlık cezası bulunmasına rağmen, Tufan Ersöz'ün formasıyla Cemal Nalga'nın iki maçta oynatılması nedeniyle disiplin kuruluna sevkedilen Sarı-Kırmızılılar, aldığı ceza sonrası ligde kalma ihtimalini adeta mucizelere bıraktı!



Bu sezon Cemal Nalga’nın oynadığı Oyak Renault, Kepez Belediye, Erdemir, Banvit ve Fenerbahçe maçlarında hükmen mağlup sayılan Cim Bom’a, ayrıca 5 puan silme cezası geldi. Böylece ligde düne kadar toplam 9 puanla 5. sırada olan Galatasaray, cezalar sonrası -4 puanla ligin dibine demir attı.



Ligden çekilmesi gündemde

Bu tablo sonrası Sarı-Kırmızılı ekibin Beko Basketbol Ligi’nde kalması da adeta mucizelere kaldı. Çünkü geçen sezon ligi 15. sırada tamamlayan Selçuk Üniversitesi 40 puan toplamasına rağmen, lige veda eden iki takımdan biri olmuştu. Sezon sonuna kadar 24 maç oynayacak olan Sarı-Kırmızılı ekibin, -4 puan da gözönüne alındığında, 40 puana ulaşabilmesi için 24 maçının en az 20’sinde galip gelmesi gerekli. Ligdeki cezanın yanı sıra Türkiye Kupası’ndaki Karşıyaka, Tofaş ve Mersin maçlarında da hükmen mağlup edilen Galatasaray, kupadan da elendi. Bu cezalar karşısında Galatasaray Kulübü’nün, Ülker’le olan sponsorluk sözleşmesini inceleyerek orta yol bulduğu taktirde ligden de çekilme kararı alabileceği ileri sürüldü.



İşte tarihi cezalar



GALATASARAY

1- Türkiye Kupası’nda oynadığı Pınar Karşıyaka, Tofaş ve Mersin maçlarında hükmen mağlup sayılarak kupadan elendi.

2- Ligde oynadığı O. Renault Kepez, Erdemir, Banvit ve Fenerbahçe maçlarında hükmen mağlup sayıldı.

3- Kazandığı ve kazanacağı puanlardan 5 puanı sildi.

Yiğit Şardan (Basketbol Şube Sorumlusu):

Yöneticiye 6 ay hak mahrumiyeti artı 10 bin TL.



İDARİ KADRO

Ali Türsan (Genel Menacer):

6 ay hak mahrumiyeti artı 5 bin TL.

Koray Mincinozlu (Teknik danışman):

2 yıl hak mahrumiyeti artı 5 bin TL.

Mert Uyguç (Menacer):

1 yıl hak mahrumiyeti artı 5 bin TL.



TEKNİK KADRO

Okan Çevik (Antrenör):

3 yıl hak mahrumiyeti artı 10 bin TL.

Cengiz Karadağ (Y. antrenör):

1 yıl hak mahrumiyeti artı 5 bin TL.



BASKETBOLCULAR

Cemal Nalga: 2 yıl men cezası artı 10 bin TL.

Tufan Ersöz: 4 ay men cezası artı 5 bin TL.

CEZADAN ÖNCEKİ PUAN DURUMU CEZADAN SONRAKİ PUAN DURUMU TAKIM O G M A Y P 1.Efes Pilsen 6 5 1 497 439 11 2.Pınar Karşıyaka 6 4 2 526 482 10 3.Bornova 6 4 2 476 476 10 4.Beşiktaş 6 4 2 510 460 10 5.GALATASARAY 6 3 3 453 460 9 6.F.Bahçe 6 3 3 472 465 9 7.T.Telekom 6 3 3 517 492 9 8.Erdemir 6 3 3 515 521 9 9.A.Petkim 6 3 3 470 538 9 10.O.Renault 6 2 4 432 437 8 11.Antalya BŞB. 5 3 2 382 361 8 12.Mersin 6 2 4 460 500 8 13.Tofaş 5 3 2 394 375 8 14.Kepez 5 2 3 343 357 7 15.Banvit 5 2 3 356 384 7 16.D.Şafaka 6 - 6 387 443 6 TAKIM O G M A Y P 1.Efes Pilsen 6 5 1 497 439 11 2.Pınar Karşıyaka 6 4 2 526 482 10 3.Erdemir 6 4 2 446 423 10 4.Fenerbahçe 6 4 2 420 391 10 5.Bornova 6 4 2 476 476 10 6.Beşiktaş 6 4 2 510 460 10 7.Antalya BŞB. 6 3 3 465 446 9 8.Tofaş 6 3 3 465 467 9 9.T.Telekom 6 3 3 517 492 9 10.Kepez 6 3 3 374 377 9 11.A.Petkim 6 3 3 470 538 9 12.Banvit 6 3 3 389 378 9 13.O.Renault 6 3 3 389 369 9 14.Mersin 6 2 4 460 500 8 15.D.Şafaka 6 - 6 387 443 6 16.GALATASARAY 6 0 6 73 183 -4

Cezalar açıklandığında ligde henüz Banvit-Tofaş ve Kepez-Antalya maçları oynanmamıştı. Bundan dolayı ceza öncesi puan durumunda bu takımların 1 maç eksiği bulunuyor.

Hükmen mağlubiyet cezası:

Bir takımın, müsabaka talimatlarında belirtilen şartlara aykırı davranması nedeniyle oynadığı maçın sonucunun 20-0 mağlup olarak tescil edilmesidir. Müsabaka lig üsülü oynanıyor ise hükmen mağlup ilan edilen takıma sıfır puan verilir. Eleme usulü oynanan müsabakalarda ise hükmen mağlup takım o turdan elenmiş olarak addedilir.