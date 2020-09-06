Çin ekibi Guangzhou R&F'ten ayrılan ve Fenerbahçe 'ye transfer olması beklenen Eran Zahavi'ye eski takım arkadaşı Dusko Tosic'ten flaş bir öneri geldi. Daha önce Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic, eski takım arkadaşına Siyah-Beyazlılar'a gitmesi yönünde bir öneride bulundu.

Eran Zahavi, Instagram'da İsrail Milli Takımı ile attığı gol sonrası yaşadığı sevincin fotoğrafını "Milli takımda gol atmak her zaman özel bir his" notuyla paylaştı. Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, bu fotoğrafın altına ise, "Kupa kazanmak istiyorsan Beşiktaş'a gelmelisin" şeklinde bir yorum yazdı.

Zahavi, 2016'dan bu yana Guangzhou R&F forması giyerken Dusko Tosic de 2018'de Beşiktaş'tan Çin ekibine transfer olmuştu.



