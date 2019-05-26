Dusko Ivanovic: 'Yüksek yüzdeyle oynayamadık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında konuk ettiği TOFAŞ’a 82-73 mağlup olarak seriyi 2-0 kaybeden Beşiktaş Sompo Japan’da başantrenör Dusko Ivanovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ivanovic, kolay atışları kaçırdıklarının altını çizerek, "Bence kazanabilirdik. Bu yüzden sezon sonu konuşması hazırlamadım. Şansa da ihtiyacımız vardı. Önde olduğumuz süreçte fark kolay eridi. Yüksek yüzdeyle oynayamadık." ifadelerini kullandı.

Ivanovic, Siyah-Beyazlı taraftarlara da teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Oyunculara, kulüpte çalışanlara da teşekkür ederim. Bizler için iyi bir tecrübe oldu. Ekonomik problemler bizi etkilemedi. Yönetime güvenim tam. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bazen antrenman yapamadık. Büyük bir sorun olasaydı biz buraya gelemezdik."