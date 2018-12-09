Dusko Ivanovic: Tempoyu ele geçirmemiz maçı bize getirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Darüşşafaka Tekfen’i 81-72 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan’da başantrenör Dusko Ivanovic, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ivanovic, "Bizim için önmeli bir galibiyet. Rakibimiz maça çok iyi ve kararlı başladı. İlk 3-4 dakika bizim için kötüydü, bizim adımıza maçın da en kötü bölümü bu kısımdı. Tempoyu ele geçirmemiz maçı bize getirdi. Bu kadar zor bir maçta taraftarın yanımızda olması ve bizi desteklemesi çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Sıkıntılı bir hafta geçirdiklerini belirten Darüşşafaka Tekfen Antrenörü Fatih Emre Gezer ise maçla ilgili şunları kaydetti:

"Mental olarak oyuncuları hazırlamaya çalıştık. Duygusal olarak kontrol dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Büyük bir bölümünde oyunu kontrol ettik. Rotasyonumuzu çok fazla kullanamadık. Hücum anlamında sıkıntılar yaşadığımızda aynı oyuncularla devam etmek zorunda kaldık, maçın sonunda bire birlerde kötü reaksiyon vermemize sebep oldu. Verilen efordan memnunum. Bir maçta bir şeyi bir yere getirmek söz konusu değil. Oyuncularımın ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarından eminim. Dış şutları sokmakta problem yaşadık, orada maçı koparabilirdik. Beşiktaş kendi evinde güçlü bir takım."

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