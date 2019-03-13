Dusko Ivanovic: 'Sonuna kadar savaştık ancak olmadı'

Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Nanterre 92'ye 62-60 mağlup olarak lige veda etti. Siyah-beyazlılar, turun ilk maçında ise rakibine 68-59 mağlup olmuştu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Ivanovic, "Nanterre’yi tebrik ediyorum. Sonuna kadar savaştık ancak olmadı. Takımımla ilgili kötü bir düşünce kafamda yok. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Hücumda kendimize biraz daha güvenseydik, topu hızlı çevirseydik farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların ABD’li oyun kurucusu Phil Pressey, sert bir maç oynadıklarını belirterek, "Zor maç olacağını biliyorduk. Sayı farkı olunca savaşmak zor oluyor. Elimizden geleni yaptık ama olmadı." diye konuştu.