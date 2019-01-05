Dusko Ivanovic: İyi oynayarak üstünlük kurduk

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’u 77-65 yenen Beşiktaş Sompo Japan’da başantrenör Dusko Ivanovic, iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

05 Ocak 2019, Cumartesi 16:03
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Dusko Ivanovic: İyi oynayarak üstünlük kurduk

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’u 77-65 yenen Beşiktaş Sompo Japan’da başantrenör Dusko Ivanovic, iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ivanovic, "Rakibimiz çok atletik ve sert savunma yapan bir takım. Oyuncularımızın rehavete düşme ihtimali de vardı. Bunun yansımasını maç içinde gördük. Sakarya öne geçti ama iyi oynayarak üstünlük kurduk. İki haftalık ara, ritmimizi kaybetmemize sebep oldu." diye konuştu.

Siyah-beyazlı oyuncu Robin Benzing de iyi bir takımla oynadıklarını ve kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

AA

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