Dusko Ivanovic: Hücumdan memnun kaldım

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Banvit’i 95-75 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan’da başantrenör Dusko Ivanovic, savunmadaki etkili oyunlarının sonuca yansıdığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ivanovic, "Banvit gibi genç ve enerjik bir takıma karşı oynamak zordur. Savunmada agresifliğimizi ortaya koyunca hücum da beraberinde geldi. Hücumdan memnun kaldım. Takım halinde topu çok iyi dolaştırdık. Böyle olunca sonuç da geldi. Bugün Banvit’in savunması yeterince sert değildi. Nasıl hücum etmemiz gerektiğini en iyi şekilde uyguladık." ifadelerini kullandı.

AA