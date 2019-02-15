34. Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finalde Anadolu Efes ile karşılaşacak Beşiktaş Sompo Japan'in başantrenörü Dusko Ivanovic, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Turnuvayı yarı finale kalan 4 takımın da kazanabileceğini vurgulayan Ivanovic, “Öncelikle Türkiye Kupası’nın çok iyi bir organizasyon olduğu düşüncesindeyim. En iyi form grafiğine sahip takımlar arasında oynandığı için herkesin kazanabilme şansı var. Yarın oynayacağımız Anadolu Efes takımı, EuroLeague’nde en önemli takımlarından biri. Efes, çok formda bir takım fakat biz kazanabileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Beşiktaş Sompo Japan Kaptanı Erkan Veyseloğlu, finale ulaşabileceklerini söyledi.

Veyseloğlu, “Zor bir maç oynadık. Her zaman çeyrek finaller zor olur. Yarın karşılaşacağımız ekip Euroleague’in en önemli ekiplerinden biri. Geçen sene bu kupayı kazanmış ve bu unvanla bu sene Ankara’ya gelen bir ekip. Farkın çok yakın olup son ana kadar kazananın belli olmayacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Buradan taraftarımızdan salonda iyi bir atmosfer oluşturacaklarını bekliyorum. Umarım Pazar günü finale ulaşırız” dedi.