MENÜ

Dusan Vlahovic transferi için Tottenham bir adım önde

Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan Dusan Vlahovic'in hangi takıma transfer olacağı merak ediliyor. İddialara göre golcü futbolcunun transferinde Tottenham bir adım önde.

15 Kasım 2021, Pazartesi 01:03 Son Güncelleme:
- A +
Dusan Vlahovic transferi için Tottenham bir adım önde

Gösterdiği başarılı performansların ardından, Avrupa'nın büyük kulüplerinin peşinden koştuğu Dusan Vlahovic'in yeni adresi merak edilirken iddialara göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, transfer yarışında bir adım önde bulunuyor.

Corriere dello Sport'da yer alan habere göre Dusan Vlahovic transferinde Tottenham favori konumda yer alıyor.

21 yaşındaki futbolcu ile Tottenham'ın yanı sıra Juventus, Arsenal ve Manchester City'de yakından ilgileniyor. Fiorentina ise Vlahovic için 80 Milyon Euro civarı bir bonservis talep ediyor.

Fiorentina ile sözleşmesi 2023 yılında sona eren golcü futbolcu, İtalyan kulübüyle yeni sözleşme imzalamayı reddetmişti. 

İlgili Haberler
Karadağ'dan Hollanda'ya destek!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...