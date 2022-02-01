Dusan Vlahovic: 7 numara benim için bir anlam ifade etmiyor

Ara transfer döneminin en gözde oyuncularından Dusan Vlahovic birçok takımla adının anılmasının ardından 80 milyon euro bedelle Juventus’a giderken, 3.5 yıllık imza sonrası merak edilen sorulara yanıt verdi.

Juventus’ta daha önce Cristiano Ronaldo’ya ait 7 numaralı formayı giyecek olan Vlahovic ‘’7 numara hiçbir anlam ifade etmiyor. Burada tüm numaralar önemlidir. 7 numarayı seçtim çünkü 9’a en yakın olanı buydu. Takım arkadaşlarıma yardım etmek ve hedeflerimize ulaşmak için buradayım. Kararlılık ve bağlılık en önemli şeydir, gerisini umursamıyorum’’ diyerek Ronaldo’ya ait olan formayı giyecek olmaktan baskı duymadığını ifade etti.

Arsenal ve Tottenham dahil olmak üzere birçok kulüple adı geçen Sırp forvet neden Juventus’a geldiğini açıklarken ‘’ Birçok yabancı kulüple ilgili söylentiler çıkmış olmasına rağmen benim için seçim oldukça kolaydı çünkü Juventus ve ben benzer DNA’ya sahibiz. Gerektiğinde savaş ve acı çek. Bu benim mentalitemin de bir parçası, bu yüzden seçim zor olmadı’’ dedi.

Açıklamasında Fiorentina’ya kendisine kattıkları için teşekkür eden Sırp yıldız, Juventus’ta başarılı olmaya ve kendisini daha geliştirmeye odaklandığını belirterek konuşmasını bitirdi.