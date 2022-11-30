Dusan Petkovic 115 kilo kokainle yakalandı

Real Mallorca, Spartak Moskova, Wolfsburg, Nürnberg gibi takımların formasını giyen eski Sırp milli futbolcu Dusan Petkovic'den şok eden bir haber geldi.





115 KİLO KOKAİNLE YAKALANDI

Petkovic, Amsterdam havaalanında 115 kilo kokain ile yakalandı. Sırp basınındaki haberlerde 48 yaşındaki eski futbolcunun, Sırbistan, Hollanda ve Belçika polislerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındığı bildirildi.

SIRBİSTAN-KARADAĞ MİLLİ TAKIMI'NDA DA FORMA GİYDİ

Güvenlik güçlerine göre Petkovic, Güney Amerika'dan Rotterdam limanına uyuşturucu nakleden bir suç örgütünün üyesiydi. Ortakları uyuşturucuyu Belçika'da saklıyor ve daha sonra Avrupa'nın dört bir yanına taşıyorlardı. Dönemin Sırbistan-Karadağ milli takımında 7 maçta forma giyen Dusan Petkovic, 2007 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini sona erdirmişti.





SPORTİF DİREKTÖRLÜĞE GETİRİLDİ

Dusan Petkovic'in son olarak geçtiğimiz aylarda, futbolculuğu döneminde formasını da giydiği Ofk Belgrad Kulübü'nde sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi. (Skorer)