Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12’nci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Frutti Extra Bursaspor ’u 81-80 yendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sırp çalıştırıcı, “Bizim ve taraftarlarımız için önemli olduğunu bildiğimiz bu maçı kazanmayı çok istedik. İyi bir maç oynadık ama kaçan şutlar sonrası box out yapmak için yeterince agresif olamadık ve bu yüzden maçı kazanamadık. Darüşşafaka ve Beşiktaş maçlarıyla birlikte bizim için çok önemli bir periyota giriyoruz. Darüşşafaka bu önemli periyotun ilk maçı olacak. Bu maçlara gelerek her zaman atmosferi oluşturmaları için taraftarlarımıza çağrıda bulunuyorum” dedi. (İHA)