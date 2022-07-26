Duru Emine, Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonasında üçüncü oldu

Derincespor Kulübü bünyesinde spor yapan tekvandoculardan Duru Emine Karak, Kocaeli şampiyonluğunun ardından, Amasya’da katıldığı Türkiye Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmeyi başardı.

20-25 Temmuz tarihleri arasında Amasya’da gerçekleşen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda Kocaeli’yi temsil eden Duru Emine Karak, Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Yaklaşık 3 bin sporcunun mücadele ettiği turnuvada elde ettiği başarıyla Derince'nin gururu olan Duru Emine Karak’ın başarısı Derincespor Kulübü ve ilçede de sevinçle karşılandı.

KOCAELİ (İHA)