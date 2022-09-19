Özbek, Rapid Wien'den transfer edilen ve yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir hakkında NTV Muhabiri Gürkan Ak'ın yönelttiği soruyu yanıtladı. Özbek, genç oyuncunun Türk statüsünde oynaması için federasyon ile temasta olduklarını dile getirdi.

Yusuf Demir ile ilgili temaslarımızı sürüyor. Önemli bir oyuncu. Türk sporuna, futboluna önemli hizmetler verecektir. Daha çok genç. Bu genç yaşta başarılı performansları olmuştur. Türk Milli Takımı'nın Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum. Bu manada temaslarımız var. TFF de pozitif bakacaktır. Çabamız, temasımız Yusuf Demir'i Türk Milli Takımı'na kazandırılması ve performansıyla başarı getirmesi yönünde olacaktır. Ben ve arkadaşlarım, Galatasaray 'daki kavgayı bitirmek, birleşmek istiyoruz. Projelerimizin başarıya ulaşması için buna ihtiyacımız olduğunu kalbi söylüyorum. Onun için Adnan Bey'i davet ettim. 11 yıldır kulübe gelmeyen, küsmüş bir başkanımızdı. Buna son verdik.

19 yaşındaki Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 4 maça çıktı.