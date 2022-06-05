Galatasaray ’da başkan adaylarının yoğun programı sürüyor. Eski başkan Dursun Özbek bu sabah Kalamış’ta üyelerle buluşacak. Eşref Hamamcıoğlu ise akşam Taçspor Tesisleri’nde üyelerle bir araya gelecek.

'SÖZLEŞMESİNE BAKACAĞIZ'

Galatasaray’da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu seçilmeleri halinde Domenec Torrent’in sözleşmesini inceleyeceklerini ve buna göre bir karar vereceklerini söyledi.

Hamamcıoğlu, 11 Haziran’daki seçimi kazanmaları halinde konunun yönetim kurulunun masasına geleceğini belirterek, “Konuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Öncelikle Torrent’in sözleşmesine bakmamız lazım. Hoca konusundaki planımız hazır” dedi.

ÖZBEK'TEN UMUT DOLU MESAJLAR

Galatasaray’da başkan adaylarından Dursun Özbek, seçilmesi durumunda futbol takımına yapacağı transferleri anlattı, sarı-kırmızılılara umut dolu mesajlar verdi.

Önceki akşam düzenlenen lansmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, Fatih Terim ile ilgili bir soru gelince, “Fatih Hoca’nın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz Galatasaray için en iyisini yapacağız. Yetkiyi alırsak, herkesin gıpta ile bakacağı bir takım kuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz en iyi takımı kurabiliriz ama taraftarımızın bizim arkamızda durması, bizi desteklemesi lazım. Burada kimin seçildiğinin bir önemli yok. Taraftarımız yanımızdan eksik olmasın” diye konuştu.

Özbek şöyle devam etti:

“Galatasaray’ın şöyle bir özelliği var. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye’ye getiren en önemli kuruluş. Futbol bizim en önemli başarımız ama basketbolda Erden kardeşimin basketbolda yakaladığı başarıyı hepimiz gördük. Her branşta aynı yapılandırmayı yaparak 100. yılda en çok kupa kazanan kulüp olarak anılmak istiyoruz. Onun için çalışmaları yaptık.” (Skorer)