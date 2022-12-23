Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig 'de yabancı sınırlamasına karşı olduğunu net şekilde dile getirdi. TFF'ye mesaj gönderen Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, "Futbol global bir endüstri ve belli kısıtlamaların içine sığmıyor. İngiltere gibi yabancı transferinde belirli kıstaslar koyabilirsiniz ama sınır getirmeyin. Biz Avrupa'da mücadele ediyoruz. Avrupa'da mücadele ederken benim şartlarımı rakiplerimin altına getirmeyin. Süper Lig'deki takımların bütçeleri aynı değil. Türk futbolcuların fiyatları da büyük takımlar devreye girince en tepe noktaya çıkıyor. Global futboldan oyuncu transfer etmeye kalksak çok cüzi futbolcuları ithal edip takımınızı yarıştırmanız mümkün. Yabancı sınırlamasına karşıyım. Kulüpler Birliği'nin de yüzde 80'inin karşı olduğunu görüyorum" diye konuştu.



