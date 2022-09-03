Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda yaşanan kurşunlanma olayının ardından kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan saldırının ardından Galatasaray Adası'na yapılan saldırının iyi irdelenmesi gerektiğine dikkat çeken Dursun Özbek, "Bütün Türk spor alemine geçmiş olsun diyorum. Çünkü, bundan önce de TFF'ye yapılan bir saldırı var. peşinden Galatasaray Adası'na yapılan saldırı. Şimdi bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Türk spor basınında yapılan bazı özensiz haberlerin, işleri nereye getirebileceği konusunda dikkat çekmek istiyorum. Lütfen, haberleri yaparken dikkatli olalım. Azmettirici olmaktan uzak duralım, dün TFF bugün Galatasaray Adası. Demek ki kişilerin Türk sporuyla sorunları var. Bu şekilde çözmeye çalışıyorlarsa böyle muvaffak olabileceklerini zannetmiyorum. Tekrar söylüyorum, basında yapılan haberlerin çok özenli olması lazım. Bugün basındaki haberlerin sonucunda da buradaki saldırı oldu. Bütün Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Türk futbol ailesine de geçmiş olsun. Bu olayın iyi irdelenmesi lazım. Daha dikkatli olunması gerekiyor" diye konuştu.

"TÜRK SPORU, BİZİM SPORUMUZ, ONU HEPİMİZİN KORUMASI GEREKİYOR"

Polisin gerekli incelemeleri yaptığını ve sonuçlarını beklediklerine ifade eden Özbek, "Can kaybı olmadı ama olmamış olması bizim dikkatli davranmamızı, dikkatli haber yapmamızı engellemiyor. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Herkesin bu konudan ders çıkarttığını düşünüyorum. Herkes dikkatli olsun, basın da dikkatli olsun. Çünkü, bu peşin sıra devam ederse işimiz zor. Emniyet geldi, gerekli incelemeleri yaptı, sonucunu bekliyoruz. İnşallah bu son olur. Hepimiz dikkatli olalım. Söylediğimize, yazdığımıza dikkat edelim. Burası bizim vatanımız. Türk sporu, bizim sporumuz. Onu hepimizin koruması gerekiyor. Bütün Galatasaraylılara tekrardan geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Kulübü gerçekleşen saldırı ile ilgili açıklama yaptı:

2 Eylül 2022 tarihinde, Galatasaray Adası’nın hizmete kapalı olduğu gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş edilmesi sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamakla birlikte, havuz kenarındaki cam korkulukta maddi hasar meydana gelmiştir.

3 Eylül 2022 Cumartesi sabahı Galatasaray Adası’na gelen personelimizin hasarı fark etmesi neticesinde kulübümüz ivedilikle konu ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştur.

Galatasaray Spor Kulübü olarak bu olayın faillerinin bulunması noktasında güvenlik birimlerimize güvenmekle birlikte, sonuna kadar konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Tesisleri’ne yapılan saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bu tür olayların artık son bulmasını diliyoruz. Asli görevi kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan basının, bu tip hassas konularda yayıncılık ilkelerine uymasını ve provokasyona yol açacak haberlerden kaçınmasını önemle tavsiye ediyoruz.



