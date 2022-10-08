Galatasaray 'da bu sene kulüp üyeliğine binlerce rekor talep geldi. Toplam 2500 kişi üyelik için yönetimin kapısını çalarken G.Saray Lisesi'nden de gelen 277 kişi otomatik olarak üye oldu.

Sonrasında sarı-kırmızılı kulüpte sporu bırakmış 13 sporcu da doğrudan üye yapılırken Dursun Özbek yönetimi de 95 kişinin üyeliğine onay verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un, G.Saray'da futbolu bırakmadığı için otomatik üye olmaması nedeniyle düzenlenen planlamada iş geldi eski yönetime çattı. Eski başkan Burak Elmas, tüzüğün kendisine verdiği 15 kişilik üye hakkını tamamen bitirdiği için başkan Dursun Özbek, 2022 yılında bu hakkını kullanamıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, başkan Özbek tarafından bizzat tercih ile 2023 yılında resmen üyeliğe kabul edilecek. Aslan'ın başkanı, teknik direktörüne bir jest yaparak normal üyeler gibi katılım sağlamaması adına bu adımı attı. Kasım ayındaki tüzük-tadil toplantısı sonrasında üyelik işlemlerinin ocak ve şubat aylarına çekilmesi hesaplanırken böylece başkan Özbek, hocasını 2023'ün ilk aylarında başkan kontenjanından üye yaparak onurlandıracak. Özbek, 2015-2017 yılları arasında kulübü yönetirken o dönem basketbol takımını Avrupa şampiyonluğuna taşıyan Ergin Ataman'ı başkan kontenjanından üye yapmıştı.

12 YIL OYNADI

Okan Buruk, altyapısından yetiştiği G.Saray'da 1991- 2001 yılları arasında forma giyerken Inter ve Beşiktaş sonrası 2006-2008 arasında ikinci G.Saray dönemini yaşamıştı.

SON 5 YILIN EN İYİSİYİZ

"Son 5 yılın en yüksek puanını aldık. En zorlu fikstürü oynadık. Bütün maçları kazanacak şekilde oynuyoruz. Tek hatamız, Giresunspor maçı. Onun dışındaki maçlarda oyun ve kendimize güven olarak iyiydik. Eksiğimiz, atakları sonlandırma. Bunu değiştirmeliyiz. Biz hızlı oynamaya çalışıyoruz. Ancak oyunu yavaşlatan hakemler var." (Sabah)