Dursun Özbek’ten memleketine eğitim desteği

Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek tarafından annesi Kezban ve babası Hasan Özbek adına Şebinkarahisar ilçesinde yaptıracağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen temel atma törenine Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Kaymakam Faruk Doğru, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende öncelikle memleketi Şebinkarahisarspor’un, Giresun 1. Amatör Küme’den Süper Amatör Küme’ye şampiyon olarak yükselmesini kutlayan Galatasaray Dursun Özbek, “Spor kardeşliktir, barıştır ve birleştirici bir yönü vardır. Öncelikle ilçemizin şampiyonluğunu kutluyorum ve futbolun dışında çocuklarımız için diğer spor dallarının da kulübe getirilmesini bekliyoruz. Bugün temelini atacağımız okulumuz, bu çocuklarımız için, onların gelecekleri için buradayız. Bu manzarayı, bu coşkuyu hiçbir yerde görmedim. Bu çocuklarımız yapacağımız her şeyi hak ediyorlar” dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise iş insanları Dursun ve Mehmet Özbek kardeşlere, çocukların gelecekleri adına birikimlerini, emeklerini harcamaktan tereddüt etmedikleri için teşekkür etti. Vali Enver Ünlü’nün de Özbek'i kutladığı ve teşekkür ettiği konuşmanın ardından temel atma geçekleştirildi.

İHA