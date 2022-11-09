Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Özbek, sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin bonservisi ile ilgili açıklamalar yaparken, Florya'daki tesisler için "Buranın ekonomisini kasaya koymak istiyoruz" dedi.

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Özbek; "Galatasaray, Mauro Icardi'yi mali açıdan son derece başarılı bir şekilde transfer etmiştir. Icardi dünya yıldızı bir futbolcu. Galatasaray, şartlarına uyarsa bu transferi yapar ancak kulübünün satmak isteyeceğini düşünmüyorum" şeklinde konuşurken, transfer konusuna şöyle değindi: "Futbolda transferler sezon devam ederken başlıyor. Teknik ekibin raporlar, scout ekibinin takipleri transfer için en önemli etmenler.

Yeni takım kurduk. 26 oyuncu gitti, 13 oyuncu geldi. Bu yeni takımın kendi içinde alışması bir zaman alıyor. Bu zaman devam etti ve şu anda bayağı bir başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Alışma süreci çok iyi geçti. Bundan sonra yükselerek devam edecektir.

"FLORYA'DAN ÇIKMAMIZ LAZIM"

Florya'yı değerlendirmek istediklerini ifade eden Özbek, "Birbirine bağlı projelerimiz var. Florya'dan çıkmamız lazım. Ekonomik değeri yüksek. Galatasaray'ın tapulu malı. Buradaki ekonomiyi kasaya koymak istiyoruz.

Mecidiyeköy binasını geliştirdik. Galatasaray'ın sahip olduğu gayrımenkulleri satsak, borçları kapatmıyor. Galatasaray'ın sahip olduğu gayrımenkulleri geliştirirsek, o zaman 30 senemizi garanti altına alacak fon yaratılıyor.

Ben defalarca, dilim döndüğünce bunu anlatıyorum." ifadelerini kullandı.