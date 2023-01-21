Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Erden Timur tepkisi geldi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen Berat Töreni'nde açıklamalarda bulunan Özbek, Erden Timur için yapılan seviyesiz söylemleri kınadığını söyledi. Özbek ayrıca "Biz herkes için adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erden Timur tepkisi!

"Açıklamamızda, PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladık ancak bazı kulüpler bunu üzerine alındı. Sportif AŞ başkan vekilime seviyesiz söylemlerini kınıyorum. Biz futbolda adalet isteyen bir kulübüz. Futbolu sahada oynamaya devam edeceğiz."









"Herkes için adalet istiyoruz"

Futbol sahada oynanmalı. İlgili kulübe geçen hafta sahada gereken cevabı verdik. Kulüpler Birliği'nde kullanılan üslup ve basına yapılan açıklamaların üslubu çok farklı. Biz herkes için adalet istiyoruz.

Fenerbahçe 'ye gönderme!

"İlgili kulübe, geçen hafta oynanan maçta gereken cevabı vermiştik. Bugün de gereken cevap sahada verilecektir. Galatasaray'ın büyük taraftarı herkese korku verir. Yel kayadan toz alır. Biz de kaya gibi Türk futbolunda varız."