Süper Lig 'in 18. haftasında Galatasaray , deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe 'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, net bir skorla gelen galibiyetten memnun olsa da farkın daha da yüksek olabileceği bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.





'6-7 olabilirdi'

Taraftarın alışarak 7 gol beklentisine girdiğini belirten Özbek, "Şov devam ediyor. Güzel bir maç oldu. Eksiklerimiz çoktu. Eksiklerimize rağmen çok güzel bir oyun oynadık. Her hafta üzerine koyarak geliyoruz. Bugün hem teknik kadroyu hem oyuncuları tebrik ediyorum. Performanslarını üst seviyeye çıkardılar bir tık daha üzerine çıkaracaklar önümüzdeki haftalarda. Oyun güzeldi. 5 tane attık 3'ünü saydılar. Daha farklı skor olabilirdi. 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Bundan sonraki maçlarımızda artık seyircimiz de bu 7'ye alıştı, 7 beklentisi var. İnşallah sonraki maçlar için gol vuruşlarını daha iyi yapmalarını söyleyeceğim. Bu tür farklı skorlar hem bizi hem taraftarımızı son derece memnun ediyor. Oyuncuların ve teknik kadronun hepsini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Sahada inanmış bir takımınız varsa sonuç alıyor'

Maç öncesindeki havanın aksine sahadaki oyunla fark yarattıklarını belirten Galatasaray Başkanı, "Bu maç, bu oyun sahada oynanıyor. Basında oynanmıyor. Favori Fenerbahçe gösteriliyordu ama bu mühim değil. Sahada yüreğini ortaya koyan, inanmış bir takımınız varsa o da sonuç alıyor. Dolayısıyla ben takımımı yine tebrik ediyorum. Galatasaray'ı biraz daha yakından takip edip ona göre yorumlar yaparlarsa sevinirim" dedi.





'Icardi, 15 dakikada da işini görebiliyor'

Okan Buruk'un kadro tercihleri konusunda maç önü endişe duyup duymadıklarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Dursun Özbek, "Arkadaşlarımla beraber Okan hocayı biz seçtik. Icardi, 15 dakikada 1 gol, 1 asist... Attığı golün emsali var mı bilmiyorum. Çok nadir görülen gollerden birini attı. Demek ki 90 dakikaya ihtiyacı yok 15 dakikada işini görebiliyor. Bundan sonra Galatasaray şov devam edecek. İnşallah Mayıs'ta da taraftarımızla birlikte kutlayacağız" dedi