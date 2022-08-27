Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 5. sırada tamamlayan ve play-off'ta PTT'yi mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta sezonu 5. olarak tamamladı. Yeni sezon öncesi Galatasaray kaptanı ile Dursun Özbek arasında geçen diyalog ise damga vurdu.

TRANSFERDE GEÇ KALINDI

Burak Elmas'ın ibrasızlığı sonrası seçime giden Galatasaray'da başkanlık seçimi nedeniyle beklenen hamleler zamanında yapılamadığı için transferde geç kalındı.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER

Galatasaray HDI Sigorta, ezeli rakibi Fenerbahçe Opet'te forma giyen Sırp voleybolcu Mina Popovic'i transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüp 1994 doğumlu, 1.87 boyundaki orta oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İLKİN AYDIN VE AYÇİN AKYOL İLE ANLAŞMA

Milli Takım ve Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden olan ve 5 sezondur sarı-kırmızılı kulübün formasını terleten İlkin Aydın ile 3 yıllık sözleşme uzattı. Geçtiğimiz sezonda Karayolları ekibinde forma giyen ve Milli Takım'da Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan kadroda yer alan Ayçin Akyol ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

SEZON AÇILIŞI TÖRENİ

Galatasaray Voleybol Şubesi, 2022-2023 Voleybol Sezonu öncesinde Taç Spor Tesisleri’nde sezon açılış töreni düzenledi. Başkan Dursun Özbek voleybolcularla bir araya geldi. Takım kaptanları Gizem Güreşen ve Selçuk Keskin, Başkan Dursun Aydın Özbek’e tüm takım sporcularının imzaladığı flamaları verdi.

KAPTAN GİZEM, BAŞKAN ÖZBEK'TEN SÖZ ALDI

Galatasaray Kadın Voleybol takımı kaptanı Gizem Güreşen, Dursun Özbek ile anlaştı. Güreşen, Özbek'ten takıma pasör çaprazı alınacağı sözünü alırken başkan ise Galatasaray kaptanından kupa sözü aldı. Gizem'in 'Anlatık karşılıklı değil mi?' sözlerine Özbek 'Evet evet' yanıtını verdi. O anları sosyal medyasında paylaşan Güreşen, "Başkanımızdan pasör çaprazı sözü aldık…" ifadelerini kullandı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol takımı Gizem Güreşen'in sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. VakıfBank Güneş Sigorta altyapısında yetiştikten sonra bir dönem Marmaris Belediyespor ve Türk Telekom forması da giyen Gizem Güreşen, 2008-2009 sezonunda Galatasaray’a transfer olmuştu. Kulübümüzün ardından Vakıfbank, Fenerbahçe, Volero Zürih ve Bursa Büyükşehir Belediyespor’da forma giyen, 2017 yılında ise yeniden yuvasına dönen deneyimli libero; 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası, 1 İsviçre Ligi ve 1 İsviçre Kupası kazanmıştı.

1987 doğumlu tecrübeli oyuncu, kariyerinde aynı zamanda 2010-11 CEV Şampiyonlar Ligi Final Four "En İyi Libero", 2010-11 Bayanlar Voleybol Ligi "En İyi Libero", 2010-11 Bayanlar Voleybol Ligi "En İyi Karşılayıcı", 2011 Avrupa Ligi "En İyi Libero", 2011 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası "En İyi Libero", 2012-13 CEV Şampiyonlar Ligi "En İyi Libero” bireysel ödülleri de bulunuyor.

(Milliyet)