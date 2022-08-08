Dursun Özbek: Transferler devam edecek

Galatasaray , SÜper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u son dakikada Gomis'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, "Tam istediğimiz oyunu oynayamadık. Hazırlıklarımız devam edecek, takımımızın güçlenmesi için yeni oyuncularımız var. Onların da dahil olmasıyla beraber, taraftarlarımıza güzel günler yaşatmak istiyoruz. Hala eksik bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum, transferler devam edecek" dedi.

Hiçbir zaman hizmetten yorulmadığını açıklayan Dursun Özbek, "Galatasaray'a hizmet etmek büyük bir şeref. Elimizden gelenin en iyisini Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için yapacağız. Bu sezon çok önemli. Cumhuriyetin 100. yılı. Galatasaray, Cumhuriyetin yüzüdür" ifadelerini kullandı.