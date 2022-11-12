Dursun Özbek: Rezidans yapma kararı aldık

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısında açıklamalar yaptı.

"Mücadelemiz sürecek"

Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için Türk futbolunu manüpile edenlerle mücadelemiz sürecek. Bu mücadele bizi bir saniye bile yormaz, yaralamaz. Bizi asıl yaralayan bu yalanlara inanan bazı Galatasaraylılar.

Bunların tek amacı bizim ilk günden beri oluşturmaya çalıştığımız birlik ve beraberlik ortamı. 12-13 sene geriye gidelim; Galatasaray bu kavgalardan ne fayda gördü? Neyi iyi yapabildik bu kavga döneminde. Biz sevgi iklimini yaymaktan asla geri durmayacağız.

"Bizi katil ilan ettiler"

11 sene Galatasaray formasını terletmiş eski sporcumuz Metin Görgün'ün vefatından sonra yazılanlar, paylaşılanlar; tüm nakit sıkışıklığına rağmen Galatasaray vadesi gelmeden ödemeleri yapmış, yükümlülüklerini yerine getirmiştir. 11 sene Galatasaray formasını terletmiş eski sporcumuz Metin Görgün'ün vefatından sonra yazılanlar, paylaşılanlar; tüm nakit sıkışıklığına rağmen Galatasaray vadesi gelmeden ödemeleri yapmış, yükümlülüklerini yerine getirmiştir.

"Ödemelerimizi yaptık"

30 Haziran'dan itibaren Bankalar Birliği anlaşmamız sebebiyle gelirlerimizin kısmen yüzde 25 kısmen yüzde 50'si kesintiye uğradı. Buna rağmen ödemelerimizi yaptık. Bankalar Birliği anlaşmamızdan çıkmamız gerektiğini sizlere defalarca anlattım. Bu bizim olmazsa olmazımızdır.

"Üyelerin desteğini bekliyoruz"

Mecidiyeköy binamız rahmetli Duygun Yarsuvat döneminde başlamıştı. Mecidiyeköy'deki binamızı en uygun şekilde değerlendirmek için şu kararı aldık: Rezidans yapalım ve satalım. Senede 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Bu ödeme bir spor kulübü olarak Galatasaray'a büyük sekte vurmaktadır. Onun için Mecidiyeköy'deki proje çok önemli. Orada bir satış ofisi organize ettik. Özellikle yabancılara satış konusunda bir şirketle anlaştık ancak önceliğimiz üyelerin buraya destek vermesi.