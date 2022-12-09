Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, rezidans projesinin tanıtımında açıklamalar yaptı. Başkan Özbek, sponsorlukların önemine değindikten sonra Kemerburgaz'da yapılması planlanan tesisler hakkında konuştu.





İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;

"Bankalar Birliği'nden çıkmanın ilk adımını atacağız. Florya ve Kemerburgaz projelerimizin hızlanması için Mecidiyeköy projemiz çok büyük önem taşıyor."

"PROJENİN ADI LEO"

"Projemizin adı Leo olacak. Galatasarayımız'a yakışan aslan gibi bir proje olacak. Tüm Galatasaraylılar bu projeye bir yatırım fırsatı olarak baksın.

"KESİN RAKAM SÖYLEYEMİYORUZ"

"Yatırım miktarı yaklaşık olarak 100-150 milyon TL civarında... Fiyatlar sık sık değişiyor. Kesin bir rakam söyleyemiyoruz.

Çok güzel ve önemi bir rezidans olacak. Hakettiği şekilde harcayacağız. Dekorasyon ve işletme sistemi olarak herkesin tercih edeceği, herkes için yatıtım fırsatı olacak bir gayrimenkul olacak.

Erden Timur kardeşim, finansman ve proje açısından büyük destek veriyor.





BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

"Galatasaray'ın mali yapısını güçlendirmek, Bankalar Birliği anlaşmasındaki kredi borcumuzun bir kısmının ödenmesi açısından büyük bir fayda sağlayacaktır.

FARUK AKBAL'DAN AÇIKLAMA

Nevita CEO'su Faruk Akbal da yapılacak proje hakkında konuş yaptı. Akbal, "En az 1 milyar TL değerinde sermaye girişi ön görülüyor.

Bu sadece konut kısmı. Ticari alanlar da var. Çeşitli getiri sağlayacak alanlar da var. Konut tarafıyla ilgili 1 milyar TL yabancı yatırımcılardan gelecek."

"EN AZ 1 MİLYAR TL..."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, projeyle ilgili detayları verdi. Özbek, "En az 1 milyar TL'den bahsediyoruz, ancak harcamalar da olacak. Rezidans olması için harcamayı Galatasaray Spor Kulübü yapacak.

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Sevgili Erden'in büyük katkısı var. Harcamalardan sonra Galatasaray'ın kasasına girecek olan para en az 1 milyar TL'dir.

Satışların gerçekleşmesiyle birlikte bilgiler aktaracağız. Dikkatli olacağız. Emlak sektöründe de inişler çıkışlar olabiliyor. Maliyetlerde de inişler çıkışlar olabiliyor. Umudumuz çalışmalarımızın sonucunda Galatasaray'a yarar sağlamaktır.

"FLORYA PROJESİNİN SONUNA YAKLAŞTIK"

Mecidiyeköy'den sonra da projeler var. İnşaatlar başladı. Kemerburgaz, Galatasaray'ın geleceğini hazırlıyor. Florya projesinin sonuna yaklaştık.

Borcumuzun kapatılması Florya projesiyle olacak. Sadece borç kapatılmayacak. 25-30 yıllık mali bağımsızlığımızı elde edeceğiz.