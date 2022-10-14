Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, kulübün 117. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde mezarı başında anıldı.

Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakıf Başkanı İnan Kıraç ile sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.

Törenin ardından Dursun Özbek ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.

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Basın mensuplarına açıklamada bulunan Dursun Özbek, kulübün 117. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "117. yılın, Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray'ı nice 117. yıllara taşıyacağız." dedi.

"GALATASARAY OLDUĞU HER YERDE EN İYİYİ YAPMIŞ"

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden ve 4. haftadaki maçların tamamını kazanan 4 Türk takımının performansını değerlendiren Özbek, "Avrupa'da oynayan takımlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten dün gece güzel sonuçlar aldık. Özellikle ülke puanı için çok önemliydi. Bu sene inşallah alacağımız neticeler sonucunda gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğiz. Galatasaray, olduğu her yerde en iyiyi yapmış ve Türkiye'yi gururla temsil etmiş bir marka." diye konuştu.





DURSUN ÖZBEK: YAŞASIN GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tevfik Fikret Salonu’nda yaptığı konuşmada, "Bir asırdan uzun zamandır Galatasaray, kurucusu Ali Sami Yen Bey ve arkadaşlarının belirlediği Türki takımları yenmek hedefi ve iradesini yaşatmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Gururluyuz, tarih boyunca önüne hangi zorluk çıkarsa çıksın, başarı hikayesini yapmış olan camianın fertleriyiz. Mücadele ettiğimiz her branşta Galatasaray demek, inanmak, rekabet etmek ve başarmak demektir. Mutluyuz çünkü Galatasaray sevgisi o kadar büyük bir sevgi ki sadece bizimle değil, bizden sonraki nesillerle daha da büyüyecek. Galatasaray bayrağını her yerde en güçlü şekilde dalgalandırmak, bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde bırakmak bizim en önemli görevimiz. Ben gençlerimizin Galatasaray’a olan sevgisini gördükçe bizi çok da iyi günler beklediğine inanıyorum. Biz Galatasaraylılar, 117. yaşımızı kutlarken bir başka kutlamanın da arifesindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılını da çok yakında kutluyor olacağız. Galatasaray şanlı tarihiyle, fikri hür, vicdanı hür duruşuyla, eşi benzeri olmayan başarılarıyla Cumhuriyetimizin en değerli spor kulübü olmuştur. 22 Ekim tarihinde Anıtkabir’e, Atamızın huzuruna çıkarak, ona verdiğimiz sözleri tekrar edeceğiz. Tüm camiamıza birlik, başarı ve sevgi dolu günler diliyorum. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

Konuşmalarından ardından etkinliğe katılan en kıdemli üye olan 92 yaşındaki Ahmet Özer Atayolu, yaş kütüğüne 117. yıl plaketini çaktı. Organizasyonda ayrıca divan üyeliğinde 50. yılını dolduran 30 üyeye berat ve madalyaları takdime edildi.

Kutlamalar bu yıl kazanılan ödül ile kupaların müzeye teslimi töreniyle tamamlandı.