Kritik bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimi olduğunu dile getiren Galatasaray 'ın başkan adayı ve eski başkanlarından Dursun Özbek, “Değerli genel kurul üyeleri bize görev verirlerse meydanı öyle boş bırakmam. Ismarlama aday bekleyenlere de tek başlarına TFF’yi kendi beklentilerine göre dizayn etmek isteyenlere de pabuç bırakmam” ifadelerini kullandı. Özbek bu sözlerle, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olan Mehmet Büyükekşi'yi eleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi.

İyi kadro, iyi hoca mücadele!

Galatasaray’da 11 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek, geçmişten aldıkları dersleri ve yaptıkları doğruların tecrübesini Galatasaray’a hizmet için kullanacaklarını belirtip, “Camia olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Mali bağımsızlığımızın olmadığı bu dönemde bir de iç çekişmeler yaşamaktayız. Bu dönemde de arkadaşlarım sıkça 'Bu zor zamanda ortaya çıkmazsan ne zaman çıkacaksın' dediler. Artık benim için kaçmak, Galatasaray'a yapılacak bir ihanetti. Bu yüzden aday olmayı kabul ettim” dedi.

'Bu karanlıktan çıkmanın yolu var'

Galatasaray Spor Kulübü’nde başkanlığa aday olan Dursun Özbek, camianın içinden geçtiği bu zor dönemde sorumluluk almasının boynunun borcu olduğunu söyledi. 117 yıllık tarihin belki de en kritik seçimine doğru gittiklerini hatırlatan Özbek “Ben hiç mali olarak bu kadar sıkıntılı, birlik olarak bu kadar problemli, gelecek kaygısı bu kadar yüksek bir dönem görmemiştim. Bu dönemde de arkadaşlarım sıkça 'Bu zor zamanda ortaya çıkmazsan ne zaman çıkacaksın' dediler. Artık benim için kaçmak, Galatasaray'a yapılacak bir ihanetti. Bu yüzden aday olmayı kabul ettim. Zaten her ne kadar tablo bu kadar karanlık gözükse de bu karanlıktan çıkmanın yolu da var. Biz de o yolu Galatasarayımız’a sunmak için yola çıktık” dedi.

'Sürdürülebilir başarıya götürecek'

Sorunu iyi teşhis ettikleri için çözüm için de sıkı hazırlandıklarını belirten Dursun Özbek “Mevcut sorunları bildiğimiz gibi çözümlerimiz de hazır. Ada, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Te sisleşme Reformu, Hasnun Galip, Alt Ya pı Reformu, yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış projelerimizi, Galatasaray’ın gelecek yıllarını kurtarmak için hazırladık. Bu projeler bizi önce mali bağımsızlığa sonra da sürdürülebilir başarıya götürecek” dedi.

'Aile olduğumuzu hatırlamalıyız'

Galatasaray’ı başarıya taşıyacak projeleri tüm camia ile birlikte uygulayacaklarını dile getiren Dursun Özbek “Biz bu projeleri hazırladık. Seçildiğimiz andan itibaren de hayata geçirmeye başlayacağız. Ama Galatasaray’ın başarılı olması için sadece bu projeler yetmez. Bizim bir aile olduğumuzu hatırlamamız lazım. Barışarak, birlikte olarak, çalışarak Galatasarayımız’ı hak ettiği yerlere getireceğiz. Bunun sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

'Taraftarın gücünü hissetmeliyiz'

Her noktada Galatasaray taraftarının gücünü arkalarında hissetmelerinin çok önemli olduğunu da vurgulayan Dursun Özbek “Biz her şeyi doğru yapabiliriz ama taraftarımızın desteği olmadan başarıya ulaşamayız. Onların desteği bizim için en önemli güç. O sebeple onlara buradan seslenmek istiyorum. Beklentilerinizin ne olduğunu biliyorum. Bu projeler hayata geçirilirken hiçbir branşta küçülmeye gitmeyeceğiz. Mali bağımsızlığımızı inşa ederken sportif başarıyı hedeflemekten geri durmayacağız. Önceki başkanlık dönemimde olduğu gibi iyi kadro, iyi teknik direktör ve mücadele ruhu ile taraftarımızın beklentilerini karşılayacağız. En az 4 oyuncu alarak futbol takımımızı güçlendireceğiz. Çünkü hedefimiz iskelet kadromuzu korumak” diye konuştu.

'100. yılda her branşta kupa'

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında tüm branşlarda şampiyonluklar elde etmek istediklerini belirten Dursun Özbek “Ama bunun için mali bağımsızlık projelerimizden vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray için olmazsa olmaz mali bağımsızlıktır. Türkiye ve dünyadaki makroekonomik şartlar, daralan futbol ekonomisi ve imzalandığı zaman bir gereklilik olan, ancak ağır koşulları da beraberinde getiren Bankalar Birliği anlaşması ile Galatasaray mali bağımsızlığını kaybetmiştir. Tüm projelerimiz bu anlaşmadan bir an önce çıkmak için hazırlandı. Çünkü biliyoruz ki sürdürülebilir başarı için sürdürülebilir mali bağımsızlık gerekli. Hazırladığımız 11 proje ile hem Galatasaray’a mali bağımsızlığını kazandıracağız hem de 2026 sonuna kadar yaklaşık 9.5 milyar TL net nakit akışı sağlayacağız” diye konuştu.

'Alt yapı bizim olmazsa olmazımız'

Sportif başarıyı sadece transferle elde etmeyeceklerinin de altını çizen Dursun Özbek “Altyapı bizim olmazsa olmazımız. Türkiye’nin altyapı fabrikası olacağız. Başta futbol olmak üzere tüm branşlarda geleceğimizi oluşturacak altyapı projelerimiz de hazır. Altyapıdan çıkaracağımız sporcularla sürdürülebilir gelir elde edeceğiz. Özellikle futbolda bu sayede kâr etmek istiyoruz” dedi.

'TFF seçiminde bizde masadayız'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimleri ile ilgili ise Özbek “Bu seçimi kimsenin tekeline bırakmayız. Masadayız ve hep masada olacağız. Zamanında tüm kulüp başkanlarının teveccühü ile seçilmiş bir Kulüpler Birliği Başkanı olarak da birkaç cümle edeyim. Bu tür ciddi ve önemli konular aile içinde görüşülür. İstişareler sonucunda nihai bir karara varılır” dedi.

'Basketbola da yatırım artacak'

Basketbola olan yatırımlarını artıracaklarını da dile getiren Dursun Özbek “NEF’in sponsorluğunda bu sezon büyük başarılara imza atan erkek basketbol takımımızı güçlendirmek için bütçemizi artıracağız. FIBA Şampiyonlar Ligi'yle yaptığımız sözleşmenin bitmesinin ardından da Euroleague’e katılmak için Wildcard almayı hedefliyoruz. Galatasaray'ın yeri Euroleague'tir. Erkek basketbolunda kurduğumuz başarılı sistemi erkek ve kadın voleybolda da kurup, taraftarlarımızı her branşta mutlu etmek istiyoruz” dedi.

Metin Karabaş