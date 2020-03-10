Dursun Özbek: Camia bunu hak ediyor

Galatasaray’ın eski başkanı Dursun Özbek, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) tarafından düzenlenen İş Zirvesi 2020 programında yaptığı açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim’in önemli bir teknik adam olduğunu vurgularken, “Camia peş peşe üçüncü şampiyonluğu hak ediyor. Oyun anlayışı çok üst seviyeye geldi. Galatasaray kazanmaya devam edecektir. Bence 2020 yılında şampiyon yine Galatasaray, çünkü ’Mayıslar bizimdir’ diye sloganımız var. Şampiyonun Galatasaray olacağından eminim.” diye konuştu.