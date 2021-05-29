Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Polonya’da düzenlenecek Gençler ve U23 Durgunsu Kano Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Emircan Ayaklı ve Bedirhan Çıktay Sakarya’da başlayan Milli Takım hazırlık kampına katıldı.

24-27 Haziran tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek Gençler ve U23 Durgunsu Kano Avrupa Şampiyonası Hazırlık Kampı Sakarya’da başlarken, Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor’un 2 sporcusu da kampa dahil oldu. 21 Haziran’a kadar devam edecek kampta gençlerde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Emircan Ayaklı ve Bedirhan Çıktay Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Sakarya’da sürdürecek.

Faaliyet gösterdiği branşlarda milli takımlara sporcu göndermeyi sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün spor yatırımları meyvesini vermeye başlarken, U23 ve Gençler Avrupa Şampiyonası’nda toplam 11 sporcuyla temsil edilecek milli takımda gençlerde yer alan 5 sporcunun ikisinin Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan olması da çalışmaların doğruluğunun en güzel örneği oldu. Polonya’nın Poznan kentinde düzenlenecek 2021 ECA Gençler ve U23 Durgunsu Kano Avrupa Şampiyonası Yarışları’nda mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyesporlu kanocular, şampiyonada Bursa ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söylediler.

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