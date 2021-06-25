Hayata geçirdiği organizasyonlarla koşu dünyasının yakından takip ettiği Spor İstanbul da Marie Leautey'e destek verdi. Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, 24 Haziran Perşembe günü Küçük Ayasofya’da başlayıp Taksim’de sona eren güzergahta Marie Leautey ile birlikte 10 km koştu. Leautey’in çok zor bir iş başardığını belirten İ. Renay Onur, Leautey’i 7 Kasım 2021’de yapılacak N Kolay İstanbul Maratonu’na davet etti.

Marie Leautey’in Küçük Ayasofya’da başlayan parkuru Fransız Sarayı’nda noktalandı. Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Leautey’i karşılayarak vatandaşına çiçek verdi.

4 KITA 23 ÜLKE

23 bin km’nin üzerinde bir mesafe koşacağı dünya turuna çıkan Leautey, bu tur kapsamında 4 kıta ve 23 ülke geçmeyi hedefliyor. Avrupa turunu İstanbul koşusuyla tamamlayan Leautey, Amerika kıtasındaki yolculuğuyla serüvenine devam edecek.