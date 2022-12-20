Dünyanın her yeri Lionel Messi!

Katar'da nefesleri kesen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, normal süresi 2-2, uzatma anları 3-3 biten maçın penaltı atışlarında Fransa'yı 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Arjantin'in süperstarı Lionel Messi'nin, kariyerindeki son Dünya Kupası karşılaşmasında en büyük hayaline kavuşması ve kaptan olarak kupayı havaya kaldırması sadece ülkesini değil, tüm dünyayı mutlu etti. Gazetelerin manşetlerinde Tangocular'ın zaferi, sadece Messi üzerinden görüldü ve 35 yaşındaki süperstara övgüler yağdırıldı.

Hep en iyi oyuncu seçildi...

Turnuva tarihinde rekorları alt üst eden Messi, finalin de en iyi oyuncusu seçilerek (Bu kupada 5, toplamda 9), bir Dünya Kupası'nda Son 16'dan finale kadar tüm maçların en iyi futbolcusu seçilen ilk oyuncu unvanını elde etti. Karşılaşmanın ardından Arjantin'in kaptanı, "İnanılmaz bir duygu. Tanrı'nınbana bu kupayı vereceğinden emindim. Uzun süredir Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal ediyordum. Kariyerimi bu şampiyonlukla kapatmak istiyordum. Bundan daha fazlasını isteyemezdim. Milli formayı giymeye devam edeceğim ve Arjantin'e gittiğimizde nasıl çılgınca bir kutlama olacağını hayal bile edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Efsane bir turnuva geçiren Messi, Lusail Stadı'ndaki finalin ardından kupayı bir an olsun elinden bırakmadı ve omuzlara işte böyle alındı.



