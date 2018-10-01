Dünyanın hamlesi Gürcistan’da atılıyor

43. Dünya Satranç Olimpiyatı’na 7. tur oyunlarıyla devam edilecek.

Gürcistan’ın Batum kentinde 23 Eylül’de başlayan ve 6 Ekim’de sona erecek olimpiyatta Türkiye’yi, erkeklerde Dragan Solak, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Batuhan Daştan, Vahap Şanal, kadınlarda ise Ekaterina Atalık, Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, Kübra Öztürk, Çağıl Irmak Arda ve Duru Okuyaz temsil ediyor.

Dünya Satranç Olimpiyatı’nın "açık" kategorisinde 180 ülkeden 636’sı unvanlı 920 sporcu, kadınlar kategorisinde ise 146 ülkeden 451’i unvanlı 748 sporcu mücadele veriyor.

Türkiye, 6. turda erkeklerde Belarus’a 2,5-1,5 ve kadınlarda Peru’ya 3-1 kaybetti. Türkiye, 7. tura genel sıralamada 23., kadınlarda ise 44. sırada girecek.

Azerbaycan ve Polonya, tam puanla genel klasmanın üst basamağında yarışmayı sürdürüyor. Bu iki ülke, 7. turda karşı karşıya gelecek. ABD, genel klasmanda üçüncü sırada yer alıyor.

Kadınlarda ise zirvede 3 takım yer alıyor. Altıncı turda ilk puanını Hindistan ile 2-2 berabere kalarak kaybeden ABD, bir numaralı seri başı Rusya’yı 3-1 yenmeyi başaran Ermenistan ve Gürcistan-2’yi Lela Javakhishvili’nin galibiyetiyle geçen Gürcistan-1 takımları 11’er puanla zirvede bulunuyor. Bu takımları 10 puanlı dokuz ülke takip ediyor.

Türkiye, yedinci turdaki genel kategoride Güney Afrika ile karşılaşacak ve oyuna favori olarak çıkacak. Kadınlarda ise Türkiye, 6. turda kaybettiği Peru’dan daha güçlü pozisyondaki İngiltere ile oynayacak.

Olimpiyatta 7. tur oyunu bugün TSİ 14.00’de başlayacak.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında düzenlenen 42. Dünya Satranç Olimpiyatı’nı tarihi bir zafere imza atarak 6’ncı sırada tamamladıklarını anımsattı.

Tulay, "Bakü’de elde ettiğimiz bu zaferin benzerini Batum’da yaşamayı ve daha iyisini başarmayı hedefliyoruz. Tüm kalbimizle onların yanındayız ve heyecanlarını paylaşıyoruz. Sporcularımız takım ruhuyla ve büyük bir inançla hamle yapıyorlar. Türk satrancı, gösterdiği başarı ve kazandığı madalyalarla ülkemizin gurur kaynağı. Yine öyle olacağını biliyoruz. Çünkü onlara inanıyoruz." diye konuştu.

AA