Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, İstanbul'da dev bir organizasyona sahne oluyor. 29 Ekim Cumartesi günü Galataport'ta finalleri yapılacak 3x3 Üniversiteler Basketbol Şampiyonası'nda 24 takım yarışıyor. Türkiye'nin bu yıl üstlendiği en büyük organizasyon olan 3x3 Dünya Şampiyonası hakkında bilgiler veren Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, "Cumhuriyetimiz'in 100. yılı kutlamalarının başlangıcı sayılan 29 Ekim'de, dünyanın en güzel şehirlerinin başında gelen İstanbul'dan, dostluk ve barış mesajları vereceğiz. TRT Spor ve Eurosport yayınlarıyla tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacak" dedi.

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, şu açıklamaları yaptı:

Aslında şampiyonanın ev sahipliğini Çin yapacaktı ama yaşanan olayların ardından, 3x3 üniversite takımlarımızın kalitelisi, ligimizin seviyesi üst düzeyde olduğu için bize teklif edildi. Biz de bu denli büyük bir organizasyona ev sahipliği için Spor Bakanlığımızla konuştuk, onların da onaylamasıyla ev sahipliğini üstlendik. Bu formatta ikinci kez yapılacak.

6 kıtaya bölünmüş durumda faaliyetler, önce burada finaller oynanıyor. Bu 6 takım kıtalarda belirlendikten sonra da Dünya Şampiyonu belirleniyor. Biz de bu şampiyonada kızlarımızı Gazi Üniversitesi, erkeklerimizi Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde topladık. Bir de wild card vardı. Biz de bu konuda devreye girip gerekli görüşmeleri yaptık, başarılı olduk ve ev sahipliğini yapacak olan İstanbul Teknik Üniversitesi takımını da şampiyonaya dahil ettik. 24 takım yarışacak. Biz de 3 takımla ülkemizi temsil edeceğiz.

Elemeler İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek ama finaller bakanlığımızın aldığı karar ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, yani 100. yılımısın kutlamalarının başlayacağı günde Galataport'ta, büyük bir şölenle yapacağız. Bunun için de özenle hazırlanıyoruz. Organizasyonun en iyi şekilde tamamlanabilmesi için bu konuda çok tecrübeli isimler Can Duraslan ve Koray Erdemir'in kurmuş olduğu Teknospor ile anlaştık. Kendileri hem İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde hem de Galataport'ta, 2 tesisi hayata geçirip, tüm hazırlıkları yaptılar. Şimdiden bu işte emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

Şampiyonanın hem TRT hem de Eurosport yayınlarının olması bize büyük bir güç katacak. Tüm dünyaya oradan dostluk, kardeşlik mesajlarını verebileceğiz.

İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. İstanbul ile aday olduğumuzda zaten rakiplerimizin çok fazla kalmıyor. Bu organizasyonları ülke olarak çok sık üstleniyoruz, yine altından kalkarız.

Bu organizasyonun alınması, finansal desteği ve bize olan katkıları nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Bakanlığımıza özel olarak teşekkür etmemiz gerekiyor. Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte el birliğiyle çalışıyoruz. İnşallah güzel bir organizasyon yapacağız. Türkiye'de zaten basketbol çok sevilen bir spor . Biz de Üniversiteler Federasyonu olarak 10 yıldır 3x3 Türkiye Şampiyonaları'nı Çanakkale'de düzenliyoruz. Bu sene 800'ün üzerinde sporcu katıldı. 50'nin üzerinde üniversite yarıştı. Zaten çok ilgi var ama bu organizasyon bu ilginin daha da artmasına neden olacaktır.

2024 ve 26 şampiyonalarının da ev sahipliğin biz yapacağız. 3 şampiyona birden Çin'de olacaktı, biz üç organizasyonu birden aldı. Bundan sonraki organizasyonların da İstanbul'da olup olmadığına bu seneyi gördükten sonra karar vereceğiz. Türkiye zaten organizasyon konusunda hep çok iyi iş çıkarıyor. Buna bir yenisini ekleyeceğiz. Türkiye giderek spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Biz de buna katkıda bulunacağız. Genç potansiyeli yüksek olan bir ülkeyiz. Giderek bunu başarıya da dönüştürüyoruz. Özellikle gururlandığımız bir konuda farklı branşlarda aldığımız madalyaların önemli kısmının kızlarımız tarafından alınmasıydı. Kız çocuklarının da önünü sporla açmaya çalışıyoruz. İnşallah Türk Basketbolu adına, Üniversite Sporları adına ve en önemlisi de Türk Sporu'na katkı sağlayacak bir organizasyonu geride bırakacağız.