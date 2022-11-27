'Dünyanın en yeteneklisi...'

Suudi Arabistan'a ilk maçta kaybeden ve büyük hayal kırıklığı yaratan Arjantin Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında bu kez Meksika ile karşılaştı. Arjantin maçı Messi ve Fernandez'in golleri ile 2-0 kazanmayı bildi. Fanatik Yazarı Erman Özgür Messi ve arkadaşlarının aldığı bu galibiyeti yazdı.









MESSI UZAKTAN AVLADI

Karşılaşma başladı, ilk yarıda Mavi-Beyazlılar pek istediği oyunu oynayamadı, Meksika da güçlü rakibine iyi direndi. Kaybettiği senaryoda Dünya Kupası'na grup aşamasında veda edecek olan Arjantin'de işler çok iyi gitmiyorken sahneye süperstar Messi çıktı. 64. dakikada ceza yayının gerisinden sert vuran yıldız oyuncu, kaleci Ochoa'yı avladı. 87'de ise Enzo Fernandez harika bir gole imza attı ve Arjantin'e 2-0'lık galibiyeti getirdi.









ÇARŞAMBA HERŞEY BELLİ OLACAK

Bu sonuçla Arjantin 3 puanla tanışırken, C Grubu'nda 4 puanlı Polonya'nın ardından 2. sıraya yükseldi. Çarşamba günü Polonya ile Arjantin kapışacak, grupta her şey olabilir...

MARADONA'YI YAKALADI

Lionel Messi attığı güzel golle, Arjantin Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası'ndaki 8. golüne ulaştı ve tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Diego Armando Maradona'yı yakaladı. 35 yaşındaki yıldız futbolcu iki gol daha atması halinde Tangocular adına en çok gol atan futbolcu olan efsane golcü Batistuta'yı da yakalamış olacak.









İşte Dünya Kupası'nda en çok gol atan Tangocular:

1- Batistua: 10

2- Stabile - Messi - Maradona: 8

3- Kempes: 6

4- Higuain: 5

5- Valdano: 4

35 yaşındaki yıldız futbolcu Arjantin Milli Takımı ile çıktığı 177 karşılaşmada 93 gol ve 53 asistlik performans sergiledi.

ERMAN ÖZGÜR'ÜN YAZISI

Suudi Arabistan hezimetinin kötü izlerini silebilmek için maça hızlı başlamak isteyen Arjantin maçın ilk anından itibaren adeta Meksika duvarına çarptı. Her ne kadar Meksika güçlü savunmasını hücumda planladığı çabuk ataklarla süsleyemese de ilk yarıda istediğini alan taraf oldu.

2. yarıya aynı Meksika, ölümcül bir hata ile başladı. Savunmasını kendi kalesine daha yakına çeken Meksika ceza sahasına gelmekte zorlanan Arjantin'e adeta davetiye gönderdi. Rakip sahaya kolay gelmeye başlayan Arjantin'de devreye daha çok alan bulan iki yıldız Di Maria ve Messi girdi. Di Maria'nın geriye fazla yaslanan savunmanın hemen önünde bulduğu Messi, Meksika duvarını yıkan golü attı.

Değişmeyecek bir gerçek var

Son 20 dakikada Meksika yüklenmeye çalışsa da beceri konusunda kısıtlı forvet hattı pozisyon üretmekte zorlandı. Arjantin yaşadığı büyük şokun etkilerini sonuna kadar hissettiği maçta Messi'nin pasında Fernandez ile 2. golü de bularak çok önemli bir maçı kazanmayı başardı. Messi ise bir kaptanın, saha içi liderinin, bir dünya yıldızının yapması gereken işi yaptı. Arkadaşları pek eşlik etmese de bulduğu fırsatı klas bir golle değerlendirerek maçın kahramanı oldu.

Hali hazırda bu maç ya da bu turnuva bitmiş olsaydı da değişmeyecek bir gerçek var. Messi dünyanın en yetenekli oyuncusu ve bu gerçek, günlük performanslara bağlı değil ve değişmeyecek.