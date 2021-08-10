Dünyanın en pahalı oyuncusu Lukaku oluyor! 328 milyon Euro...

Romelu Lukaku hem Inter ile gösterdiği performans hem de Belçika Milli Takımı'nda rekorları ile mevcut oyuncular için en iyi santrforlara arasında olarak gösteriliyor. Yıldız oyuncu, 2021-22 sezonu yaz transfer döneminin en büyük transferlerinden birine imza atmak üzere.

Chelsea, Serie A şampiyonu Inter'den Romelu Lukaku'yu 115 milyon Euro bonservis ile transfer ediyor. Bu transferin resmiyet kazanması ile Lukaku Neymar'ın rekorunu kırmış olacak. Lukaku, toplamda en fazla bonservis harcanan oyuncu rekoruna 327,56 milyon Euro bedelle ulaşacak.

Lukaku'nun bonservis detayları

2019-2020 Manchester United - Inter 74 milyon Euro

2017-2018 Everton - Manchester United 84,7 milyon Euro

2014-2015 Chelsea - Everton 35,36 milyon Euro

2013-2014 Chelsea - Everton (kiralık) 3,5 milyon Euro

2011-2012 Anderlecht - Chelsea 15 milyon Euro

Neymar için 310,2 milyon Euro

Neymar ise PSG transferi ile tek sefer bonservis rekoru kırıp (222 milyon Euro) tarihe geçmişti. Neymar'ın Brezilya'dan Barcelona'ya transferi de 88,2 milyon Euro bedelle olmuş toplamda yıldız oyuncu için 310,2 milyon Euro* ödenmişti.

*bonservis bedelleri: transfermarkt.com



