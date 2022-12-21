Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2023 yılı BMX Dünya Kupası Yarışları takvimini yayınladı. Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri unvanlarına sahip olan Sakarya, yarışta Türkiye’den yer verilen tek şehir oldu.

4 ayrı ülkede, 10 ayrı yarıştan oluşacak 2023 BMX Dünya Kupası Yarışlarının heyecan dolu ilk iki yarışı, 3-4 Haziran tarihlerinde Sakarya’da bulunan Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek.

“Heyecanlı ve gururluyuz”

Konu ile ilgili açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bisiklet Dostu Şehir unvanlı kentimizde 2023 yılında yine uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Dünyanın en heyecanlı yarışlarından birinde bisikletin rüzgârı yine güzel şehrimizde esecek. Kentimizin özdeşleştiği unvanımıza yakışır bir yılı daha yaşayacak olmanın heyecanını ve gururunu hissediyoruz.” diye konuştu.

İlk iki yarışın Sakarya’da gerçekleştirilecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “İki yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yapacağımız BMX Dünya Kupası Yarışlarında, dünyanın en iyi BMX bisikletçilerinin mücadelesi, şehrimizin ismini zirveye taşımasına yardım edecek. Bu tarihlerde tüm sporseverleri alanda görmek istiyoruz. Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en iyileri Sakarya’ya geliyor

2021 UCI BMX Dünya Kupası'nın son dört yarışının ardından şimdi de 2023 yılının ilk iki yarışına ev sahipliği yapacak olan Sakarya’ya birçok ülkeden sporcu ve sporsever toplulukları gelecek. İki gün sürecek nefes kesen yarışlar ise UCI kanalıyla tüm dünyada canlı yayınlanacak.

2023 UCI BMX Dünya Kupası Yarışları takvimi şu şekilde:

1. ve 2. Yarış: Sakarya (Türkiye), 3 ve 4 Haziran 2023

3. ve 4. Yarış: Papendal (Hollanda), 24 ve 25 Haziran 2023

5. ve 6. Yarış: Sarrians (Fransa), 23 ve 24 Eylül 2023

7. ve 8. Yarış: Santiago del Estero (Arjantin), 7 ve 8 Ekim 2023

9. ve 10. Yarış: Santiago del Estero (Arjantin), 13 ve 14 Ekim 2023