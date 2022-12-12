Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine olanak sağlayan üniversiteler arası dünyanın en büyük global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch’ta bu hafta dünyanın en iyi takımı belli oluyor. Ülkelerinde yapılan elemelerde başarılı olan üniversite takımları 13-16 Aralık tarihlerinde Brezilya’da karşı karşıya gelecek. Türkiye elemelerinde rakiplerini geçerek 2022 yılının şampiyonu olan Werder Weremem takımı Brezilya’da kupa için sahneye çıkacak. Yapı Kredi Play partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Campus Clutch‘ta dünyanın dört bir yanındaki üniversite elemelerinden ve bölgesel elemelerden gelen takımlar şampiyonluk unvanının yanı sıra 20 bin Euro para ödülü için de mücadele verecek.

'Hedefimiz şampiyonluk'

Werder Weremem takım oyuncusu Mert Demirci, “Red Bull Campus Clutch Türkiye Finali’ni güzel bir izleyici kitlesi önünde oynadık ve şampiyon olmayı başardık. Şimdi hedefimiz ise her zaman olduğu gibi ülkemizi en iyi şekilde temsil edip dünya şampiyonu olmak. Finale hazırlanırken düzenli bir şekilde antrenman yapıyoruz diyebilirim. Program ile ben ilgileniyorum ve istikrarlı bir yol izliyoruz. Final serisine uygun bir strateji ile iyi performans sergileyeceğimize inanıyorum. Red Bull Campus Clutch profesyonelce düzenlenen bir turnuva. Red Bull bu turnuvalarla gaming sektörüne ve esporculara destek oluyor" diye konuştu.

'Birbirimize güveneceğiz ve başaracağız'

Türkiye şampiyonluğunun sürpriz olmadığını söyleyen Mustafa Tabakoğlu ise, “Dünya finalinde de tek hedefimiz şampiyonluk. Takım olarak birbirimize güvenip oynayacağız ve başaracağız. Red Bull yaptığı bu turnuvalar sayesinde birçok oyuncunun önünü açıyor, geleceğine yön veriyor. Bu yüzden gaming dünyasına çok katkısı olduğunu düşünüyorum" dedi.