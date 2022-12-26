Dünyanın en popüler menajerlik oyunlarından biri olan Football Manager'in Kasım ayında 2023 versiyonu yayınlandı. Listede Fenerbahçe 'nin genç futbolcu Arda Güler de yer alırken, 17 yaşındaki yıldız listeye damgasını vurdu.





Football Manager’in Wonderkid’leri

Football Manager'de yer alan değerlere göre her sene 21 yaş altındaki en iyi genç oyuncular, yaşlarına ve potansiyellerine göre bir reyting puanı alıyor ve bu genç futbolculara 'wonderkid' adı veriliyor.

‘Potansiyel yetenek’ değerine göre belirleniyor

Bir futbolcunun 'wonderkid' statüsü alıp almayacağı, oyunun veri tabanında yer alan 'potansiyel yetenek' puanıyla belirleniyor. Oyun içinde görülemeyen bu gizli değer, gerekli yeteneğe sahip oyuncuların doğru antrenmanla 21 yaşına geldiğinde 'wonderkid' olmasını sağlıyor.





EN İYİ 10 WONDERKİD LİSTESİNE ARDA GÜLER DAMGASI

Oyunun bu seneki versiyonundaki wonderkidler de belli oldu. En iyi 10 wonderkidi aldığımız listeye Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler damga vurdu.





İşte FM2023’ün en iyi 10 wonderkid listesi;

10 - Puanı: 90 - Ansu Fati - Yaş: 19 - Sol Kanat/Forvet - Barcelona – İspanyol

9 - Puanı: 90 - Yeremy Pino - Yaş: 19 - Sağ-Sol kanat/Forvet - Villareal - İspanyol

8 - Puanı: 90 - Jude Bellingham - Yaş: 18 - Orta saha - Borussia Dortmund - İngiliz

7- Puanı: 91 - Eduardo Camavinga - Yaş: 19 - Orta saha - Real Madrid - Fransız

6 - Puanı: 91 - Bukayo Saka - Yaş: 20 - Sağ Kanat - Arsennal - İngiliz

5- Puanı: 92 - Harvey Elliott - Yaş: 19 - Orta saha/Sağ-sol kanat - Liverpool İngiliz

4- Puanı: 92 - Jamal Musiala - Yaş: 19 - Orta saha/Sağ-sol-kanat - Bayern Münih - Alman

3- Puanı: 92 - Pedri - Yaş: 19 - Orta saha/Sağ-sol-kanat - Barcelona - İspanyol

2- Puanı: 92 - Arda Güler - Yaş: 17 - Ofansif orta saha - Fenerbahçe - Türk

1- Puanı: 95 - Endrick - Yaş: 15 - Forvet - Real Madrid - Brezilyalı