Dünyanın 7 numarası sezonu kapattı

Kadınlar dünya sıralamasının 7 numarası Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, sezonun kalan bölümünde oynamayacağını açıkladı. Andreescu, yaptığı açıklamada, “Sağlığıma ve antrenmanlarıma odaklanmak için sezonun kalan bölümünde oynamama kararı aldım. Olimpiyatların da olduğu 2021’i iple çekiyorum. Bu zamanı oyunumu geliştirmek için kullanmak istiyorum.” ifadelerini kullandı. 20 yaşındaki sporcu, 2019 ABD Açık’ta ilk grand slam şampiyonluğuna uzanmıştı.